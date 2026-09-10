Пазл "Океан" 24 детали,в пленке VIGA
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Характеристики
Тип товара
Пазлы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-14%650 руб. 760 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 420926
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Пазлы
Возраст
от 3 лет
Дополнительно
размеры 30x22.5x1 см
Количество деталей
24 шт.
Материал
дерево
Тематика
животные
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х27х1
Вес, г.
458
Описание товара Пазл "Океан" 24 детали,в пленке VIGA
Игра благоприятно влияет на восприятие пространства, интеллектуальное развитие вашего малыша, память, внимание, мелкую моторику ручек, тренирует собственное мышлением интеллектуальное развитие.
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Бренд
Тип товара
Пазлы
Возраст
от 3 лет
Дополнительно
размеры 30x22.5x1 см
Количество деталей
24 шт.
Материал
дерево
Тематика
животные
Страна производитель
Китай
Игра благоприятно влияет на восприятие пространства, интеллектуальное развитие вашего малыша, память, внимание, мелкую моторику ручек, тренирует собственное мышлением интеллектуальное развитие.
Смотрите также: Настольные игры для детей, Пазлы, Товары для творчества
Смотрите также: Настольные игры для детей, Пазлы, Товары для творчества
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