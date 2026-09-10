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Микрофон Logitech ConferenceCam Group (989-000171) черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Микрофон Logitech ConferenceCam Group (989-000171) черный

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Микрофон Logitech ConferenceCam Group (989-000171) черный - фото 1
Микрофон Logitech ConferenceCam Group (989-000171) черный - фото 2
Микрофон Logitech ConferenceCam Group (989-000171) черный - фото 3
Микрофон Logitech ConferenceCam Group (989-000171) черный - фото 4
Микрофон Logitech ConferenceCam Group (989-000171) черный - фото 5
Микрофон Logitech ConferenceCam Group (989-000171) черный - фото 6
Микрофон Logitech ConferenceCam Group (989-000171) черный - фото 7
Микрофон Logitech ConferenceCam Group (989-000171) черный - фото 8
Микрофон Logitech ConferenceCam Group (989-000171) черный - фото 9
Микрофон Logitech ConferenceCam Group (989-000171) черный - фото 10
Микрофон Logitech ConferenceCam Group (989-000171) черный - фото 11
Микрофон Logitech ConferenceCam Group (989-000171) черный - фото 12
Микрофон Logitech ConferenceCam Group (989-000171) черный - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микрофон
Тип микрофона
микрофонный комплект
Подключение
проводное
Принцип действия
конденсаторный
Диаграмма направленности
всенаправленный
Длина кабеля, м
2.4
  • Микрофон Logitech ConferenceCam Group (989-000171) черный - фото 1
  • Микрофон Logitech ConferenceCam Group (989-000171) черный - фото 2
  • Микрофон Logitech ConferenceCam Group (989-000171) черный - фото 3
  • Микрофон Logitech ConferenceCam Group (989-000171) черный - фото 4
  • Микрофон Logitech ConferenceCam Group (989-000171) черный - фото 5
  • Микрофон Logitech ConferenceCam Group (989-000171) черный - фото 6
  • Микрофон Logitech ConferenceCam Group (989-000171) черный - фото 7
  • Микрофон Logitech ConferenceCam Group (989-000171) черный - фото 8
  • Микрофон Logitech ConferenceCam Group (989-000171) черный - фото 9
  • Микрофон Logitech ConferenceCam Group (989-000171) черный - фото 10
  • Микрофон Logitech ConferenceCam Group (989-000171) черный - фото 11
  • Микрофон Logitech ConferenceCam Group (989-000171) черный - фото 12
  • Микрофон Logitech ConferenceCam Group (989-000171) черный - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
27 650 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 420509
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Характеристики

Бренд
LOGITECH
Тип товара
Микрофон
Тип микрофона
микрофонный комплект
Подключение
проводное
Комплектация
микрофон (2 шт.), документация, упаковка
Принцип действия
конденсаторный
Диаграмма направленности
всенаправленный
Чувствительность, дБ
-28
Длина кабеля, м
2.4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х21х11
Вес, г.
500

Описание товара Микрофон Logitech ConferenceCam Group (989-000171) черный

Конденсаторный выносной микрофон LOGITECH ConferenceCam Group незаменим при проведении видеоконференций, мастер-классов, вебинаров, где участвует значительное число слушателей. Выполнен в прочном пластиковом корпусе черного цвета в оригинальной форме, обеспечивающей круговую направленность распространения звука. Устанавливается на столе или любой другой рабочей горизонтальной поверхности и подключается к компьютеру при помощи 2.4-метрового кабеля. Для этого используется USB-разъем. Конструкция микрофона LOGITECH ConferenceCam Group дополнена светодиодными индикаторами, «проинформирующими» об отключении звука микрофона, соединении по Bluetooth. Чтобы слышать каждого участника мероприятия, достаточно подключить микрофон к устройству громкой связи GROUP. Распознавание и подключение пройдет автоматически. Кнопка отключения звука работает на всю систему, поэтому при ее срабатывании будет отключена вся система подачи звука.

Отзывы о товаре Микрофон Logitech ConferenceCam Group (989-000171) черный




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Характеристики
Бренд
LOGITECH
Тип товара
Микрофон
Тип микрофона
микрофонный комплект
Подключение
проводное
Комплектация
микрофон (2 шт.), документация, упаковка
Принцип действия
конденсаторный
Диаграмма направленности
всенаправленный
Чувствительность, дБ
-28
Длина кабеля, м
2.4
Страна производитель
Китай
Описание
Конденсаторный выносной микрофон LOGITECH ConferenceCam Group незаменим при проведении видеоконференций, мастер-классов, вебинаров, где участвует значительное число слушателей. Выполнен в прочном пластиковом корпусе черного цвета в оригинальной форме, обеспечивающей круговую направленность распространения звука. Устанавливается на столе или любой другой рабочей горизонтальной поверхности и подключается к компьютеру при помощи 2.4-метрового кабеля. Для этого используется USB-разъем. Конструкция микрофона LOGITECH ConferenceCam Group дополнена светодиодными индикаторами, «проинформирующими» об отключении звука микрофона, соединении по Bluetooth. Чтобы слышать каждого участника мероприятия, достаточно подключить микрофон к устройству громкой связи GROUP. Распознавание и подключение пройдет автоматически. Кнопка отключения звука работает на всю систему, поэтому при ее срабатывании будет отключена вся система подачи звука.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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