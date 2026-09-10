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Характеристики
Тип товара
Микрофон
Тип микрофона
микрофонный комплект
Подключение
проводное
Принцип действия
конденсаторный
Диаграмма направленности
всенаправленный
Длина кабеля, м
2.4
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
27 650 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 420509
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Описание товара Микрофон Logitech ConferenceCam Group (989-000171) черный
Конденсаторный выносной микрофон LOGITECH ConferenceCam Group незаменим при проведении видеоконференций, мастер-классов, вебинаров, где участвует значительное число слушателей. Выполнен в прочном пластиковом корпусе черного цвета в оригинальной форме, обеспечивающей круговую направленность распространения звука. Устанавливается на столе или любой другой рабочей горизонтальной поверхности и подключается к компьютеру при помощи 2.4-метрового кабеля. Для этого используется USB-разъем. Конструкция микрофона LOGITECH ConferenceCam Group дополнена светодиодными индикаторами, «проинформирующими» об отключении звука микрофона, соединении по Bluetooth. Чтобы слышать каждого участника мероприятия, достаточно подключить микрофон к устройству громкой связи GROUP. Распознавание и подключение пройдет автоматически. Кнопка отключения звука работает на всю систему, поэтому при ее срабатывании будет отключена вся система подачи звука.
Конденсаторный выносной микрофон LOGITECH ConferenceCam Group незаменим при проведении видеоконференций, мастер-классов, вебинаров, где участвует значительное число слушателей. Выполнен в прочном пластиковом корпусе черного цвета в оригинальной форме, обеспечивающей круговую направленность распространения звука. Устанавливается на столе или любой другой рабочей горизонтальной поверхности и подключается к компьютеру при помощи 2.4-метрового кабеля. Для этого используется USB-разъем. Конструкция микрофона LOGITECH ConferenceCam Group дополнена светодиодными индикаторами, «проинформирующими» об отключении звука микрофона, соединении по Bluetooth. Чтобы слышать каждого участника мероприятия, достаточно подключить микрофон к устройству громкой связи GROUP. Распознавание и подключение пройдет автоматически. Кнопка отключения звука работает на всю систему, поэтому при ее срабатывании будет отключена вся система подачи звука.
Микрофон Logitech ConferenceCam Group (989-000171) черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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