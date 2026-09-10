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Герда модница 2 кукла пластмассовая,озвученная 38 см Весна купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Герда модница 2 кукла пластмассовая,озвученная 38 см Весна

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Герда модница 2 кукла пластмассовая,озвученная 38 см Весна - фото 1
Герда модница 2 кукла пластмассовая,озвученная 38 см Весна - фото 2
Герда модница 2 кукла пластмассовая,озвученная 38 см Весна - фото 3
Герда модница 2 кукла пластмассовая,озвученная 38 см Весна - фото 4
Герда модница 2 кукла пластмассовая,озвученная 38 см Весна - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
  • Герда модница 2 кукла пластмассовая,озвученная 38 см Весна - фото 1
  • Герда модница 2 кукла пластмассовая,озвученная 38 см Весна - фото 2
  • Герда модница 2 кукла пластмассовая,озвученная 38 см Весна - фото 3
  • Герда модница 2 кукла пластмассовая,озвученная 38 см Весна - фото 4
  • Герда модница 2 кукла пластмассовая,озвученная 38 см Весна - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-44%
1 300 руб.  2 312 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 417908
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Характеристики

Бренд
Весна
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х17х10
Вес, г.
650

Описание товара Герда модница 2 кукла пластмассовая,озвученная 38 см Весна

Герда Модница 2 – это обновленный современный образ куклы с длинными волнистыми волосами, в стильной одежде. Эта очаровательная кукла может стать настоящей подружкой для ребенка. У нее красивые глазки, пушистые ресницы и чудесные мягкие волосы, которые можно завивать, расчесывать, укладывать в разные прически, меняя образ куклы.

Отзывы о товаре Герда модница 2 кукла пластмассовая,озвученная 38 см Весна




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Характеристики
Бренд
Весна
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Страна производитель
Китай
Описание
Герда Модница 2 – это обновленный современный образ куклы с длинными волнистыми волосами, в стильной одежде. Эта очаровательная кукла может стать настоящей подружкой для ребенка. У нее красивые глазки, пушистые ресницы и чудесные мягкие волосы, которые можно завивать, расчесывать, укладывать в разные прически, меняя образ куклы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Герда модница 2 кукла пластмассовая,озвученная 38 см Весна - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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