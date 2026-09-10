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Конструктор"Розовые мечты.Волшебный замок"385дет.в коробке купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Конструктор"Розовые мечты.Волшебный замок"385дет.в коробке

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Конструктор&quot;Розовые мечты.Волшебный замок&quot;385дет.в коробке - фото 1
Конструктор&quot;Розовые мечты.Волшебный замок&quot;385дет.в коробке - фото 2
Конструктор&quot;Розовые мечты.Волшебный замок&quot;385дет.в коробке - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Конструкторы
  • Конструктор&quot;Розовые мечты.Волшебный замок&quot;385дет.в коробке - фото 1
  • Конструктор&quot;Розовые мечты.Волшебный замок&quot;385дет.в коробке - фото 2
  • Конструктор&quot;Розовые мечты.Волшебный замок&quot;385дет.в коробке - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-43%
2 110 руб.  3 723 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 417878
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Характеристики

Бренд
Sluban.
Тип товара
Конструкторы
Возраст
от 6 лет
Комплектация
385 дет., упаковка
Максимальный возраст
8
Материал
пластик
Минимальный возраст
6
Пол
унисекс
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
62х43х9
Вес, кг.
1.5

Описание товара Конструктор"Розовые мечты.Волшебный замок"385дет.в коробке

В наборе конструктора Розовая мечта: Сказочный замок фигурка принцессы, две фигурки подружек принцессы, фигурка горничной и лошадь. А еще аксессуары для разнообразия игры: веер, швабра, сундук с украшениями, стол, стулья, бокалы, будуарный столик. Конструктор предполагает сборку 3 различных видов замков.

Отзывы о товаре Конструктор"Розовые мечты.Волшебный замок"385дет.в коробке




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Sluban.
Тип товара
Конструкторы
Возраст
от 6 лет
Комплектация
385 дет., упаковка
Максимальный возраст
8
Материал
пластик
Минимальный возраст
6
Пол
унисекс
Страна производитель
Китай
Описание
В наборе конструктора Розовая мечта: Сказочный замок фигурка принцессы, две фигурки подружек принцессы, фигурка горничной и лошадь. А еще аксессуары для разнообразия игры: веер, швабра, сундук с украшениями, стол, стулья, бокалы, будуарный столик. Конструктор предполагает сборку 3 различных видов замков.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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