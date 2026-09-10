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Кукольный театр "Зайкина избушка" 6 персонажей в коробке купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кукольный театр "Зайкина избушка" 6 персонажей в коробке

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Кукольный театр &quot;Зайкина избушка&quot; 6 персонажей в коробке - фото 1
Кукольный театр &quot;Зайкина избушка&quot; 6 персонажей в коробке - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сюжетно-ролевые игры
  • Кукольный театр &quot;Зайкина избушка&quot; 6 персонажей в коробке - фото 1
  • Кукольный театр &quot;Зайкина избушка&quot; 6 персонажей в коробке - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-45%
1 630 руб.  2 958 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 417171
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Характеристики

Бренд
Русский Стиль.
Тип товара
Сюжетно-ролевые игры
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х31х5
Вес, г.
670

Описание товара Кукольный театр "Зайкина избушка" 6 персонажей в коробке

С этим набором кукол-перчаток можно разыграть спектакль по сказке “Зайкина избушка”. Игрушка-рукавичка подходит для любого размера руки: как для маминой ладошки, так и маленькой детской ручки. Ребенок не только ближе познакомится со сказкой, но и попробует себя в роли кукловода. Игрушка безопасна и приятна на ощупь.

Отзывы о товаре Кукольный театр "Зайкина избушка" 6 персонажей в коробке




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Характеристики
Бренд
Русский Стиль.
Тип товара
Сюжетно-ролевые игры
Страна производитель
Китай
Описание
С этим набором кукол-перчаток можно разыграть спектакль по сказке “Зайкина избушка”. Игрушка-рукавичка подходит для любого размера руки: как для маминой ладошки, так и маленькой детской ручки. Ребенок не только ближе познакомится со сказкой, но и попробует себя в роли кукловода. Игрушка безопасна и приятна на ощупь.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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