Кукольный театр "Маша и медведь"

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Характеристики
Тип товара
Сюжетно-ролевые игры
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-42%
1 830 руб.
3 162
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 417170
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С этим игровым набором теперь можно устраивать представления кукольного театра прямо у себя дома, привлекая к процессу даже детей. Чтобы было проще было это все организовать, в комплекте предусмотрен подробный сценарий с практическими советами по изготовлению декораций и звуковому сопровождению. Таким образом дети не только знакомятся с особенностями такого вида искусства как «кукольный театр», но и сами смогут попробовать себя в роли актера, проявляя творческие способности. Кукольный театр как и раньше сейчас достаточно востребован. И по популярности не уступает ни цирковым, ни театральным представлениям. Детки с удовольствием смотрят кукольные постановки, кричат, когда герой в опасности, подсказывают куда бежать или помогают добрым персонажам решить трудные задачки.
С этим игровым набором теперь можно устраивать представления кукольного театра прямо у себя дома, привлекая к процессу даже детей. Чтобы было проще было это все организовать, в комплекте предусмотрен подробный сценарий с практическими советами по изготовлению декораций и звуковому сопровождению. Таким образом дети не только знакомятся с особенностями такого вида искусства как «кукольный театр», но и сами смогут попробовать себя в роли актера, проявляя творческие способности. Кукольный театр как и раньше сейчас достаточно востребован. И по популярности не уступает ни цирковым, ни театральным представлениям. Детки с удовольствием смотрят кукольные постановки, кричат, когда герой в опасности, подсказывают куда бежать или помогают добрым персонажам решить трудные задачки.
Кукольный театр "Маша и медведь" - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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