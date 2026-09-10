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Сушилка для белья в коробке 50824 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сушилка для белья в коробке 50824

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Сушилка для белья в коробке 50824
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игровые наборы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-40%
2 250 руб.  3 723 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 417125
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Характеристики

Бренд
Viga
Тип товара
Игровые наборы
Возраст
от 3 лет
Комплектация
сушилка, прицепки, упаковка
Материал
дерево, текстиль
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
76х35х8
Вес, кг.
1.3

Описание товара Сушилка для белья в коробке 50824

Игровой набор предназначен для сюжетно-ролевых игр, способствует развитию воображения.

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Характеристики
Бренд
Viga
Тип товара
Игровые наборы
Возраст
от 3 лет
Комплектация
сушилка, прицепки, упаковка
Материал
дерево, текстиль
Страна производитель
Китай
Описание
Игровой набор предназначен для сюжетно-ролевых игр, способствует развитию воображения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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