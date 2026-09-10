Хлебопечь Hyundai HYBM-P0613 белый/черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Хлебопечи
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 450 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 414754
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Хлебопечи
Мощность
550
Смотровое окошко
Да
Максимальный вес выпечки
0.9
Диспенсер
нет
Варенье, джемы
Да
Количество программ выпечки
13
Программы
14
Замес теста
Да
Форма выпечки
буханка
Ускоренная выпечка
Да
Регулировка веса выпечки
Да
Безглютеновая выпечка
да
Пшеничный хлеб
да
Выбор цвета корочки
Да
Кекс
да
Поддержание температуры
Да
Запас памяти при сбое электропитания
есть
Габариты (ШxВxГ)
250x360x295 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х33х32
Вес, кг.
6.3
Описание товара Хлебопечь Hyundai HYBM-P0613 белый/черный
Если вы любите домашний хлеб, тогда вам точно подойдет хлебопечь Hyundai HYBM-P0613. С ее помощью можно выпекать хлеб весом до 0,9 кг, для этого достаточно засыпать ингредиенты в специальную форму буханки и выбрать одну из программ. При необходимости можно установить отсрочку или включить функцию подогрева, что позволит выпечке оставаться теплой.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, недорогие
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Хлебопечи
Мощность
550
Смотровое окошко
Да
Максимальный вес выпечки
0.9
Диспенсер
нет
Варенье, джемы
Да
Количество программ выпечки
13
Программы
14
Замес теста
Да
Форма выпечки
буханка
Ускоренная выпечка
Да
Развернуть
Регулировка веса выпечки
Да
Безглютеновая выпечка
да
Пшеничный хлеб
да
Выбор цвета корочки
Да
Кекс
да
Поддержание температуры
Да
Запас памяти при сбое электропитания
есть
Габариты (ШxВxГ)
250x360x295 мм
Страна производитель
Китай
Если вы любите домашний хлеб, тогда вам точно подойдет хлебопечь Hyundai HYBM-P0613. С ее помощью можно выпекать хлеб весом до 0,9 кг, для этого достаточно засыпать ингредиенты в специальную форму буханки и выбрать одну из программ. При необходимости можно установить отсрочку или включить функцию подогрева, что позволит выпечке оставаться теплой.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, недорогие
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, недорогие
Хлебопечь Hyundai HYBM-P0613 белый/черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Хлебопечь Hyundai HYBM-P0613 белый/черный