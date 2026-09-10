Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кухонные весы
Материал корпуса
пластик
Материал платформы, чаши
стекло
Управление
сенсорное
Тип элементов питания
1 х ААА
Съемная платформа/чаша
нет
Единицы измерения
граммы
Предел взвешивания, кг
5
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
860 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 414513
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Описание товара Весы кухонные электронные Hyundai HYS-KG421 черный
С кухонными весами Hyundai HYS-KG421 вы будете предельно точно отмерять количество продуктов. Это играет особенно большую роль при добавлении в блюда специй и приправ.
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Модель рассчитана на максимальную нагрузку, не превышающую 5 кг, чего вполне достаточно в кулинарных целях. Цена деления при этом составляет всего 1 г - это говорит о высокой точности получаемых результатов.
ПОЛЕЗНАЯ ФУНКЦИЯ При оценке объема жидких и сыпучих ингредиентов, важно знать, какова их чистая масса. Здесь вам пригодится возможность обнуления тары - для этого просто нажмите соответствующую кнопку на панели управления.
БЕЗОПАСНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ Устройство устойчиво фиксируется даже на самой скользкой поверхности. За это отвечают крепкие ножки, сделанные из прорезиненного материала.
Отзывы о товаре Весы кухонные электронные Hyundai HYS-KG421 черный
С кухонными весами Hyundai HYS-KG421 вы будете предельно точно отмерять количество продуктов. Это играет особенно большую роль при добавлении в блюда специй и приправ.
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Модель рассчитана на максимальную нагрузку, не превышающую 5 кг, чего вполне достаточно в кулинарных целях. Цена деления при этом составляет всего 1 г - это говорит о высокой точности получаемых результатов.
ПОЛЕЗНАЯ ФУНКЦИЯ При оценке объема жидких и сыпучих ингредиентов, важно знать, какова их чистая масса. Здесь вам пригодится возможность обнуления тары - для этого просто нажмите соответствующую кнопку на панели управления.
БЕЗОПАСНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ Устройство устойчиво фиксируется даже на самой скользкой поверхности. За это отвечают крепкие ножки, сделанные из прорезиненного материала.
Весы кухонные электронные Hyundai HYS-KG421 черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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Отзывы о товаре Весы кухонные электронные Hyundai HYS-KG421 черный