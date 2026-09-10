Настольная игра Ravensburger Осьминог Жоли (Jolly Octopus) 21105
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Характеристики
Тип товара
Настольные игры
Тип игры
подвижная, семейная
Возраст
от 4 лет
Максимальное количество участников
от 2 до 5
Количество деталей
20
Среднее время игры, в минутах
10 мин.
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-45%2 060 руб. 3 723 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 413976
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Настольные игры
Тип игры
подвижная, семейная
Возраст
от 4 лет
Максимальное количество участников
от 2 до 5
Материал
пластик
Количество деталей
20
Среднее время игры, в минутах
10 мин.
Комплектация
осьминог с щупальцами, 20 крабов различных цветов, щипцы для охоты на крабов, упаковка.
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х27х11
Вес, г.
500
Описание товара Настольная игра Ravensburger Осьминог Жоли (Jolly Octopus) 21105
В центре стола расположена огромная скала, на которой крутится, вертится и все время машет своими щупальцами гигантский осьминог. В то же время данная скала является укрытием для большого числа маленьких крабов. Развеем Ваши опасения, осьминог и крабы — давние друзья, которые в очередной раз затеяли свою любимую игру. Хотите поиграть вместе с ними? Тогда скорей раскладывайте на столе все содержимое игры Осьминожки.
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Бренд
Тип товара
Настольные игры
Тип игры
подвижная, семейная
Возраст
от 4 лет
Максимальное количество участников
от 2 до 5
Материал
пластик
Количество деталей
20
Среднее время игры, в минутах
10 мин.
Комплектация
осьминог с щупальцами, 20 крабов различных цветов, щипцы для охоты на крабов, упаковка.
Страна производитель
Китай
В центре стола расположена огромная скала, на которой крутится, вертится и все время машет своими щупальцами гигантский осьминог. В то же время данная скала является укрытием для большого числа маленьких крабов. Развеем Ваши опасения, осьминог и крабы — давние друзья, которые в очередной раз затеяли свою любимую игру. Хотите поиграть вместе с ними? Тогда скорей раскладывайте на столе все содержимое игры Осьминожки.
Смотрите также: Настольные игры для детей, Пазлы, Товары для творчества
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