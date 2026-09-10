Спикерфон Yealink CP700 with dongle UC серебристый
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Характеристики
Описание товара Спикерфон Yealink CP700 with dongle UC серебристый
Спикерфон Yealink CP700 with dongle UC - это система громкой связи Bluetooth (с поддержкой команд Microsoft), идеально подходящая для прослушивания мультимедийных файлов, для проведения конференций в личных кабинетах или в поездках, использующих стационарные телефоны, беспроводные телефоны, ноутбуки, ПК. Bluetooth донгл Yealink BT50 - модуль расширяющий возможности спикерфона, он позволяет проигрывать любую музыку непосредственно с телефона, смартфона или другого устройства оборудованного Bluetooth. Yealink CP700 - это высокопроизводительный портативный впикерфон, гибкий и масштабируемый для использования в личных кабинетах и в поездках. Yealink CP700 с беспроблемным подключением по принципу plug and play которое позволяет подключить его к ПК, планшету и смартфону через беспроводное соединение Bluetooth и проводное соединение USB. Чтобы вы могли свободно сидеть на любым конце стола или ходить по офису, CP700 обладает качеством голоса Yealink HD. CP700 с 2 микрофонами, полнодуплексной технологией. Yealink разработали для вас действительно сложную систему громкой связи, включая возможность захвата голоса на 360 градусов. Вы сосредоточены на своей встрече. Чтобы позволить вашей встрече в пути, CP700 обладает не только превосходным временем автономной работы с 10-часовым временем разговора, но и защитной сумкой на молнии. Yealink CP700 - это ваш спикерфон, который обеспечивает захватывающий звук как для звонков, так и для музыки, и делает управление вызовами доступным непосредственно на самом CP700.
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