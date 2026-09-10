Top.Mail.Ru
Проектор Epson EB-FH06 (V11H974040) White купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Проектор Epson EB-FH06 (V11H974040) White

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Проектор Epson EB-FH06 (V11H974040) White - фото 1
Проектор Epson EB-FH06 (V11H974040) White - фото 2
Проектор Epson EB-FH06 (V11H974040) White - фото 3
Проектор Epson EB-FH06 (V11H974040) White - фото 4
Проектор Epson EB-FH06 (V11H974040) White - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Проектор
  • Проектор Epson EB-FH06 (V11H974040) White - фото 1
  • Проектор Epson EB-FH06 (V11H974040) White - фото 2
  • Проектор Epson EB-FH06 (V11H974040) White - фото 3
  • Проектор Epson EB-FH06 (V11H974040) White - фото 4
  • Проектор Epson EB-FH06 (V11H974040) White - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-36%
94 620 руб.  146 940 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 409841
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Epson
Тип товара
Проектор
Входные интерфейсы
USB (тип A), USB (тип B), VGA (Mini D-Sub 15-pin), Композитный видеовход (RCA), HDMI, Аудиовход (RCA White/Red)
Число портов HDMI
2
Яркость
3500 лм
Разрешение
1920?1080
Контрастность
16000:1
Соотношение сторон экрана
16:09
Картридер
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х36х14
Вес, кг.
2.7

Описание товара Проектор Epson EB-FH06 (V11H974040) White

Смотрите кино в разрешении Full HD на экране диагональю до 300 дюймов! Быстро начинайте деловую презентацию, не тратя время на предварительную настройку – проектор создавался с расчетом, чтобы установка была как можно более быстрой! Благодаря 3500 люмен яркости и технологии 3LCD, цвета на экране будут яркими и точными, а изображение - таким, как задумал режиссер. Пользователю остается лишь наслаждаться просмотром - ресурс одной лампы позволяет смотреть по фильму в день на протяжении 18 лет. Ощутите полное погружение в любимые фильмы и игры благодаря этому Full HD проектору, способному создавать изображение впечатляющего качества диагональю до 300 дюймов. Производя исключительно живые и натуральные цвета, технология 3LCD при этом достигает превосходства по яркости вплоть до трех раз по сравнению с конкурентами. Epson EB-FH06 прост в использовании и прост в установке благодаря различным функциям, упрощающим коррекцию формы изображения при проецировании с нестандартных углов относительно экрана (автоматическая коррекция вертикального наклона, специальный ползунок для коррекции горизонтального наклона, функции “Quick Corner” для настройки формы изображения путем изменения положения угловых точек). Благодаря двум HDMI разъемам, подключение к вашим устройствам, таким как цифровые плееры, игровые консоли, ПК и пр., также стало исключительно простым. Используя опциональный адаптер беспроводной сети ELPAP11, вы также получаете поддержку Wi-Fi, позволяющую отображать контент с мобильных устройств с помощью приложения iProjection.

Отзывы о товаре Проектор Epson EB-FH06 (V11H974040) White




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Epson
Тип товара
Проектор
Входные интерфейсы
USB (тип A), USB (тип B), VGA (Mini D-Sub 15-pin), Композитный видеовход (RCA), HDMI, Аудиовход (RCA White/Red)
Число портов HDMI
2
Яркость
3500 лм
Разрешение
1920?1080
Контрастность
16000:1
Соотношение сторон экрана
16:09
Картридер
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Смотрите кино в разрешении Full HD на экране диагональю до 300 дюймов! Быстро начинайте деловую презентацию, не тратя время на предварительную настройку – проектор создавался с расчетом, чтобы установка была как можно более быстрой! Благодаря 3500 люмен яркости и технологии 3LCD, цвета на экране будут яркими и точными, а изображение - таким, как задумал режиссер. Пользователю остается лишь наслаждаться просмотром - ресурс одной лампы позволяет смотреть по фильму в день на протяжении 18 лет. Ощутите полное погружение в любимые фильмы и игры благодаря этому Full HD проектору, способному создавать изображение впечатляющего качества диагональю до 300 дюймов. Производя исключительно живые и натуральные цвета, технология 3LCD при этом достигает превосходства по яркости вплоть до трех раз по сравнению с конкурентами. Epson EB-FH06 прост в использовании и прост в установке благодаря различным функциям, упрощающим коррекцию формы изображения при проецировании с нестандартных углов относительно экрана (автоматическая коррекция вертикального наклона, специальный ползунок для коррекции горизонтального наклона, функции “Quick Corner” для настройки формы изображения путем изменения положения угловых точек). Благодаря двум HDMI разъемам, подключение к вашим устройствам, таким как цифровые плееры, игровые консоли, ПК и пр., также стало исключительно простым. Используя опциональный адаптер беспроводной сети ELPAP11, вы также получаете поддержку Wi-Fi, позволяющую отображать контент с мобильных устройств с помощью приложения iProjection.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Проектор Epson EB-FH06 (V11H974040) White - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...