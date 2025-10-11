Собака на РУ Пультовод (свет,звук) в коробке
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Интерактивные игрушки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-55%2 140 руб. 4 726 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 409605
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Интерактивные игрушки
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х27х18
Вес, г.
870
Описание товара Собака на РУ Пультовод (свет,звук) в коробке
Интерактивная игрушка Zhorya Собака ZYA-A2875 способна выполнять голосовые функции. Под динамическую музыку (4 музыкальные композиции) собачка танцует. Собака может быть запрограммирована на выполнение определенных действий, стимулирующих творческий потенциал детей и тренирующих их способности. Сенсорные датчики распознают прикосновение к голове собаки.
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Интерактивная игрушка Zhorya Собака ZYA-A2875 способна выполнять голосовые функции. Под динамическую музыку (4 музыкальные композиции) собачка танцует. Собака может быть запрограммирована на выполнение определенных действий, стимулирующих творческий потенциал детей и тренирующих их способности. Сенсорные датчики распознают прикосновение к голове собаки.
Достоинства:
Комментарий:
Очень милая фигурка. Гавкает правда не так громко,как хотелось бы.
Собака на РУ Пультовод (свет,звук) в коробке - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Собака на РУ Пультовод (свет,звук) в коробке
Достоинства:
Комментарий:
Очень милая фигурка. Гавкает правда не так громко,как хотелось бы.