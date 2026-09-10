Описание товара Микроскоп цифровой Levenhuk LabZZ DM200 LCD

Цифровой микроскоп Levenhuk LabZZ DM200 LCD – увеличительный прибор для наблюдений, фотографирования и видеозаписи исследований. С его помощью можно изучать минералы, ткани, монеты, электронику и разные механизмы. Также микроскоп пригодится для исследования биологических образцов, готовых микропрепаратов и даже насекомых. Он станет настоящей находкой для ребенка с научным хобби. Изображение с объектива можно наблюдать на встроенном цветном ЖК-экране. Его диагональ составляет 4,3 дюйма (около 11 см). Также картинку можно выводить на монитор, для этого требуется подключение к компьютеру через комплектный кабель USB. Можно использовать популярные программы захвата изображения. Оптическое увеличение составляет от 17 до 55 крат, цифровое – от 17 до 220 крат. В микроскопе установлена комбинированная светодиодная подсветка с регулировкой яркости. Это значит, что исследовать можно образцы любой степени прозрачности. Экран и подсветка могут работать как от сети, так и от встроенного аккумулятора, поэтому прибор достаточно мобилен. Фотографировать можно в качестве 12 Мпикс, а вести запись видео – в качестве Full HD. Высокое разрешение каждого кадра позволяет создавать максимально детализированные снимки образцов. Запись ведется на карту памяти, которая приобретается отдельно. Для управления фото- и видеофункциями можно использовать беспроводной пульт, входящий в комплект поставки. Основные особенности:Цветной ЖК-экран, диагональ – 4,3 дюйма. Высокое качество фото (12 Мпикс) и видео (Full HD). Светодиодная подсветка с регулировкой яркости и возможностью работы от аккумулятора. Дистанционный пульт управления для фото- и видеозаписи. В комплектацию включены готовые микропрепараты. Яркий дизайн корпуса – создан специально для детей. Комплектация: микроскоп с ЖК-экраном, предметный столик с зажимами и предметными стеклами, инфракрасный пульт дистанционного управления, готовые микропрепараты: крыло саранчи (Locust wing), крыло пчелы (Honeybee wing), ножка пчелы (Honeybee leg), микроскопическая водоросль (Laver), стебель сосны (Pine tree stem), стебель гвоздики (Carnation stem), перо канарейки (Canary feather), коровий волос (Cow hair), чешуя золотой рыбки (Goldfish scale), зерно картофельного крахмала (Potato starch), стебель кукурузы (Corn stem), кожица лука (Onion epidermis), кабель питания, сетевой адаптер, кабель USB, батарейка CR2025, инструкция по эксплуатации и гарантийный талон.