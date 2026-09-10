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Микроскоп цифровой Levenhuk LabZZ DM200 LCD купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Микроскоп цифровой Levenhuk LabZZ DM200 LCD

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Микроскоп цифровой Levenhuk LabZZ DM200 LCD - фото 1
Микроскоп цифровой Levenhuk LabZZ DM200 LCD - фото 2
Микроскоп цифровой Levenhuk LabZZ DM200 LCD - фото 3
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Микроскоп цифровой Levenhuk LabZZ DM200 LCD - фото 5
Микроскоп цифровой Levenhuk LabZZ DM200 LCD - фото 6
Микроскоп цифровой Levenhuk LabZZ DM200 LCD - фото 7
Микроскоп цифровой Levenhuk LabZZ DM200 LCD - фото 8
Микроскоп цифровой Levenhuk LabZZ DM200 LCD - фото 9
Микроскоп цифровой Levenhuk LabZZ DM200 LCD - фото 10
Микроскоп цифровой Levenhuk LabZZ DM200 LCD - фото 11
Микроскоп цифровой Levenhuk LabZZ DM200 LCD - фото 12
Микроскоп цифровой Levenhuk LabZZ DM200 LCD - фото 13
Микроскоп цифровой Levenhuk LabZZ DM200 LCD - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроскопы
Тип насадки
цифровой дисплей/монитор ПК
Подсветка
светодиодная
  • Микроскоп цифровой Levenhuk LabZZ DM200 LCD - фото 1
  • Микроскоп цифровой Levenhuk LabZZ DM200 LCD - фото 2
  • Микроскоп цифровой Levenhuk LabZZ DM200 LCD - фото 3
  • Микроскоп цифровой Levenhuk LabZZ DM200 LCD - фото 4
  • Микроскоп цифровой Levenhuk LabZZ DM200 LCD - фото 5
  • Микроскоп цифровой Levenhuk LabZZ DM200 LCD - фото 6
  • Микроскоп цифровой Levenhuk LabZZ DM200 LCD - фото 7
  • Микроскоп цифровой Levenhuk LabZZ DM200 LCD - фото 8
  • Микроскоп цифровой Levenhuk LabZZ DM200 LCD - фото 9
  • Микроскоп цифровой Levenhuk LabZZ DM200 LCD - фото 10
  • Микроскоп цифровой Levenhuk LabZZ DM200 LCD - фото 11
  • Микроскоп цифровой Levenhuk LabZZ DM200 LCD - фото 12
  • Микроскоп цифровой Levenhuk LabZZ DM200 LCD - фото 13
  • Микроскоп цифровой Levenhuk LabZZ DM200 LCD - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 408348
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Характеристики

Бренд
Levenhuk
Тип товара
Микроскопы
Увеличение, крат
17–220
Особенности
подключение к ПК
Тип насадки
цифровой дисплей/монитор ПК
Подсветка
светодиодная
Предметный столик
120х180 мм
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х22х17
Вес, кг.
1.14

Описание товара Микроскоп цифровой Levenhuk LabZZ DM200 LCD

Цифровой микроскоп Levenhuk LabZZ DM200 LCD – увеличительный прибор для наблюдений, фотографирования и видеозаписи исследований. С его помощью можно изучать минералы, ткани, монеты, электронику и разные механизмы. Также микроскоп пригодится для исследования биологических образцов, готовых микропрепаратов и даже насекомых. Он станет настоящей находкой для ребенка с научным хобби. Изображение с объектива можно наблюдать на встроенном цветном ЖК-экране. Его диагональ составляет 4,3 дюйма (около 11 см). Также картинку можно выводить на монитор, для этого требуется подключение к компьютеру через комплектный кабель USB. Можно использовать популярные программы захвата изображения. Оптическое увеличение составляет от 17 до 55 крат, цифровое – от 17 до 220 крат. В микроскопе установлена комбинированная светодиодная подсветка с регулировкой яркости. Это значит, что исследовать можно образцы любой степени прозрачности. Экран и подсветка могут работать как от сети, так и от встроенного аккумулятора, поэтому прибор достаточно мобилен. Фотографировать можно в качестве 12 Мпикс, а вести запись видео – в качестве Full HD. Высокое разрешение каждого кадра позволяет создавать максимально детализированные снимки образцов. Запись ведется на карту памяти, которая приобретается отдельно. Для управления фото- и видеофункциями можно использовать беспроводной пульт, входящий в комплект поставки. Основные особенности:Цветной ЖК-экран, диагональ – 4,3 дюйма. Высокое качество фото (12 Мпикс) и видео (Full HD). Светодиодная подсветка с регулировкой яркости и возможностью работы от аккумулятора. Дистанционный пульт управления для фото- и видеозаписи. В комплектацию включены готовые микропрепараты. Яркий дизайн корпуса – создан специально для детей. Комплектация: микроскоп с ЖК-экраном, предметный столик с зажимами и предметными стеклами, инфракрасный пульт дистанционного управления, готовые микропрепараты: крыло саранчи (Locust wing), крыло пчелы (Honeybee wing), ножка пчелы (Honeybee leg), микроскопическая водоросль (Laver), стебель сосны (Pine tree stem), стебель гвоздики (Carnation stem), перо канарейки (Canary feather), коровий волос (Cow hair), чешуя золотой рыбки (Goldfish scale), зерно картофельного крахмала (Potato starch), стебель кукурузы (Corn stem), кожица лука (Onion epidermis), кабель питания, сетевой адаптер, кабель USB, батарейка CR2025, инструкция по эксплуатации и гарантийный талон.

Отзывы о товаре Микроскоп цифровой Levenhuk LabZZ DM200 LCD




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Характеристики
Бренд
Levenhuk
Тип товара
Микроскопы
Увеличение, крат
17–220
Особенности
подключение к ПК
Тип насадки
цифровой дисплей/монитор ПК
Подсветка
светодиодная
Предметный столик
120х180 мм
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Описание
Цифровой микроскоп Levenhuk LabZZ DM200 LCD – увеличительный прибор для наблюдений, фотографирования и видеозаписи исследований. С его помощью можно изучать минералы, ткани, монеты, электронику и разные механизмы. Также микроскоп пригодится для исследования биологических образцов, готовых микропрепаратов и даже насекомых. Он станет настоящей находкой для ребенка с научным хобби. Изображение с объектива можно наблюдать на встроенном цветном ЖК-экране. Его диагональ составляет 4,3 дюйма (около 11 см). Также картинку можно выводить на монитор, для этого требуется подключение к компьютеру через комплектный кабель USB. Можно использовать популярные программы захвата изображения. Оптическое увеличение составляет от 17 до 55 крат, цифровое – от 17 до 220 крат. В микроскопе установлена комбинированная светодиодная подсветка с регулировкой яркости. Это значит, что исследовать можно образцы любой степени прозрачности. Экран и подсветка могут работать как от сети, так и от встроенного аккумулятора, поэтому прибор достаточно мобилен. Фотографировать можно в качестве 12 Мпикс, а вести запись видео – в качестве Full HD. Высокое разрешение каждого кадра позволяет создавать максимально детализированные снимки образцов. Запись ведется на карту памяти, которая приобретается отдельно. Для управления фото- и видеофункциями можно использовать беспроводной пульт, входящий в комплект поставки. Основные особенности:Цветной ЖК-экран, диагональ – 4,3 дюйма. Высокое качество фото (12 Мпикс) и видео (Full HD). Светодиодная подсветка с регулировкой яркости и возможностью работы от аккумулятора. Дистанционный пульт управления для фото- и видеозаписи. В комплектацию включены готовые микропрепараты. Яркий дизайн корпуса – создан специально для детей. Комплектация: микроскоп с ЖК-экраном, предметный столик с зажимами и предметными стеклами, инфракрасный пульт дистанционного управления, готовые микропрепараты: крыло саранчи (Locust wing), крыло пчелы (Honeybee wing), ножка пчелы (Honeybee leg), микроскопическая водоросль (Laver), стебель сосны (Pine tree stem), стебель гвоздики (Carnation stem), перо канарейки (Canary feather), коровий волос (Cow hair), чешуя золотой рыбки (Goldfish scale), зерно картофельного крахмала (Potato starch), стебель кукурузы (Corn stem), кожица лука (Onion epidermis), кабель питания, сетевой адаптер, кабель USB, батарейка CR2025, инструкция по эксплуатации и гарантийный талон.
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