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Наушники Genius Headset HS-04S Mini Jack Blue купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Наушники Genius Headset HS-04S Mini Jack Blue

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Наушники Genius Headset HS-04S Mini Jack Blue - фото 1
Наушники Genius Headset HS-04S Mini Jack Blue - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
  • Наушники Genius Headset HS-04S Mini Jack Blue - фото 1
  • Наушники Genius Headset HS-04S Mini Jack Blue - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
750 руб. 
Начислим 24 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 408343
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Наушники Genius Headset HS-04S Mini Jack Blue
750 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Genius
Тип товара
Наушники
Размеры в упаковке, см
21х16х5
Вес, г.
120

Описание товара Наушники Genius Headset HS-04S Mini Jack Blue

Наушники Genius Headset HS-04S Mini Jack Blue

Отзывы о товаре Наушники Genius Headset HS-04S Mini Jack Blue




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Характеристики
Бренд
Genius
Тип товара
Наушники
Описание
Наушники Genius Headset HS-04S Mini Jack Blue
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Наушники Genius Headset HS-04S Mini Jack Blue - данный товар вы можете купить по цене 750 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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