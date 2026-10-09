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Наушники Genius HS-04S Two jack купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Наушники Genius HS-04S Two jack

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Наушники Genius HS-04S Two jack - фото 1
Наушники Genius HS-04S Two jack - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
  • Наушники Genius HS-04S Two jack - фото 1
  • Наушники Genius HS-04S Two jack - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
750 руб. 
Начислим 24 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 259977
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Наушники Genius HS-04S Two jack
750 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Genius
Тип товара
Наушники
Размеры в упаковке, см
21х16х5
Вес, г.
120

Описание товара Наушники Genius HS-04S Two jack

Genius HS-04S обеспечивает гибкость и свободу, и высокое качество звука. Звук гарнитуры с шумоподавляющим микрофоном чистый и ясный. Если Вы проводите длительное время за компьютерными разговорами, играете в игры или общаетесь в видеоконференции, Ваши уши не устанут, потому что наушники имеют мягкую резиновую поверхность, и поролоновые накладки динамиков. Также гарнитура имеет встроенный регулятор громкости, а микрофон может крепиться как справа, так и слева.

Отзывы о товаре Наушники Genius HS-04S Two jack




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Характеристики
Бренд
Genius
Тип товара
Наушники
Описание
Genius HS-04S обеспечивает гибкость и свободу, и высокое качество звука. Звук гарнитуры с шумоподавляющим микрофоном чистый и ясный. Если Вы проводите длительное время за компьютерными разговорами, играете в игры или общаетесь в видеоконференции, Ваши уши не устанут, потому что наушники имеют мягкую резиновую поверхность, и поролоновые накладки динамиков. Также гарнитура имеет встроенный регулятор громкости, а микрофон может крепиться как справа, так и слева.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Наушники Genius HS-04S Two jack - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 750 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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