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Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 710 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 408027
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Описание товара LTE модем Tenda 4G185 Wi-Fi +Router
Tenda 4G185 - это интеллектуальная мобильная беспроводная точка доступа для путешествий, деловых поездок, активного отдыха или где бы вы ни находились. 4G185 поддерживает сеть 4G LTE последнего поколения, а данные передачи данных достигают 150 Мбит / с, чтобы вы могли беспрерывно просматривать фильмы HD, загружать файлы за считанные секунды и пользоваться видеочаттом. Tenda 4G185 оснащен батареей 2100 мАч для поддержки 10 устройств одновременно в течение 6 часов. В то же время вы можете легко обмениваться фотографиями, музыкой, видео и другими файлами по беспроводной сети, просто вставьте карту памяти Micro SD в слот для хранения. Цветной экран TFT показывает вам условия работы в режиме реального времени, которые помогут вам эффективно использовать трафик.
Tenda 4G185 - это интеллектуальная мобильная беспроводная точка доступа для путешествий, деловых поездок, активного отдыха или где бы вы ни находились. 4G185 поддерживает сеть 4G LTE последнего поколения, а данные передачи данных достигают 150 Мбит / с, чтобы вы могли беспрерывно просматривать фильмы HD, загружать файлы за считанные секунды и пользоваться видеочаттом. Tenda 4G185 оснащен батареей 2100 мАч для поддержки 10 устройств одновременно в течение 6 часов. В то же время вы можете легко обмениваться фотографиями, музыкой, видео и другими файлами по беспроводной сети, просто вставьте карту памяти Micro SD в слот для хранения. Цветной экран TFT показывает вам условия работы в режиме реального времени, которые помогут вам эффективно использовать трафик.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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