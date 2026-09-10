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Набор ТОМИК 453-3 Лесные сказки купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор ТОМИК 453-3 Лесные сказки

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Набор ТОМИК 453-3 Лесные сказки - фото 1
Набор ТОМИК 453-3 Лесные сказки - фото 2
Набор ТОМИК 453-3 Лесные сказки - фото 3
Набор ТОМИК 453-3 Лесные сказки - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игровые наборы
  • Набор ТОМИК 453-3 Лесные сказки - фото 1
  • Набор ТОМИК 453-3 Лесные сказки - фото 2
  • Набор ТОМИК 453-3 Лесные сказки - фото 3
  • Набор ТОМИК 453-3 Лесные сказки - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-8%
870 руб.  950 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 407185
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Характеристики

Бренд
Томик
Тип товара
Игровые наборы
Размеры в упаковке, см
25х22х4
Вес, г.
608

Описание товара Набор ТОМИК 453-3 Лесные сказки

Все дети обожают сказки. Подарите своему малышу возможность воссоздать некоторые из них с помощью деревянного конструктора «Лесные сказки».

Отзывы о товаре Набор ТОМИК 453-3 Лесные сказки




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Томик
Тип товара
Игровые наборы
Описание
Все дети обожают сказки. Подарите своему малышу возможность воссоздать некоторые из них с помощью деревянного конструктора «Лесные сказки».
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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