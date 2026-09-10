Вакуумный упаковщик Kitfort КТ-1506
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вакуумный упаковщик
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
100
Производительность, л/мин
6
Длина шва пайки
28
Основной цвет
белый
Пленка в комплекте
нет
Комплектация
Прибор может работать в 2 режимах. При нажатии кнопки «Авто» вакууматор автоматически откачивает воздух из пакета, а затем запаивает его. А с помощью кнопки «Пайка» устройство запаяет пакет без вакуумирования.
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 980 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 406537
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Вакуумный упаковщик
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
100
Производительность, л/мин
6
Длина шва пайки
28
Основной цвет
белый
Длина сетевого шнура
1
Прочее
2 режима работы
Пленка в комплекте
нет
Комплектация
Прибор может работать в 2 режимах. При нажатии кнопки «Авто» вакууматор автоматически откачивает воздух из пакета, а затем запаивает его. А с помощью кнопки «Пайка» устройство запаяет пакет без вакуумирования.
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х11х10
Вес, г.
850
Описание товара Вакуумный упаковщик Kitfort КТ-1506
Вакууматор Kitfort КТ-1506 - прибор, призванный увеличить сроки хранения пищевых продуктов. Продукты, упакованные под вакуумом, сохраняют свежесть и не портятся существенно дольше по сравнению с обычными условиями хранения. Прибор может работать в 2 режимах. При нажатии кнопки «Авто» вакууматор автоматически откачивает воздух из пакета, а затем запаивает его. А с помощью кнопки «Пайка» устройство запаяет пакет без вакуумирования.
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Бренд
Тип товара
Вакуумный упаковщик
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
100
Производительность, л/мин
6
Длина шва пайки
28
Основной цвет
белый
Длина сетевого шнура
1
Прочее
2 режима работы
Пленка в комплекте
нет
Комплектация
Прибор может работать в 2 режимах. При нажатии кнопки «Авто» вакууматор автоматически откачивает воздух из пакета, а затем запаивает его. А с помощью кнопки «Пайка» устройство запаяет пакет без вакуумирования.
Страна производства
Китай
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Страна производитель
Китай
Вакууматор Kitfort КТ-1506 - прибор, призванный увеличить сроки хранения пищевых продуктов. Продукты, упакованные под вакуумом, сохраняют свежесть и не портятся существенно дольше по сравнению с обычными условиями хранения. Прибор может работать в 2 режимах. При нажатии кнопки «Авто» вакууматор автоматически откачивает воздух из пакета, а затем запаивает его. А с помощью кнопки «Пайка» устройство запаяет пакет без вакуумирования.
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