Описание товара Микроскоп с дистанционным управлением Levenhuk DTX RC1

Микроскоп с дистанционным управлением Levenhuk DTX RC1 – это не только отличные оптические возможности, но и новый уровень удобства управления. Для работы с прибором можно использовать кнопки на корпусе или беспроводной пульт. Микроскоп станет отличным помощником в ремонте электроники, оценке ювелирных изделии и диагностике поломок часовых механизмов. Он также пригодится для проведения презентаций и лекций. За формирование изображения отвечает объектив, дальше картинка выводится на цветной встроенный ЖК-экран. Его диагональ составляет 4,3 дюйма (приблизительно 11 см). Также картинку можно вывести на внешний экран, для чего понадобится подключить микроскоп к компьютеру и использовать одну из популярных программ захвата изображения. Образцы можно изучать на увеличении от 3 до 220 крат (диапазон оптического увеличения: 3–55 крат). Кроме того, все исследования можно записывать на карту памяти (приобретается отдельно) в фото- или видеоформате. Качество записи высокое – Full HD для видео и 12 Мпикс для фото. Подсветка предметного столика реализована очень интересно. Во-первых, есть светодиоды внутри объектива. Во-вторых, две лампочки закреплены на гибких держателях, которые можно поворачивать под разными углами. Такое сочетание источников освещения позволяет выставлять свет максимально точно и удобно для наблюдений. Яркость подсветки можно регулировать. Для управления микроскопом можно использовать кнопки на корпусе или дистанционное управление. Один управляющий элемент расположен на кабеле питания – переключатель позволяет регулировать яркость подсветки двумя кнопками и отвечает за включение/выключение прибора. Есть и беспроводной инфракрасный пульт. Его функции: уменьшение и увеличение кратности, фотографирование, запись видео. Этот пульт незаменим в ситуациях, когда важно сделать четкий кадр: любое лишнее прикосновение к микроскопу может сбить настройки оптики, а пульт позволяет вести съемку со значительного расстояния. Основные особенности: Доступно оптическое и цифровое увеличение. ЖК-экран передает цветное изображение. Можно фотографировать и записывать видео в высоком разрешении. Картинку с объектива можно передавать на экран компьютера. Подсветка представлена светодиодами на гибких держателях и внутри объектива. Для управления можно использовать беспроводной пульт. Комплектация: микроскоп с ЖК-экраном, инфракрасный пульт дистанционного управления, ультрафиолетовый фильтр, кабель питания с переключателем и регулятором яркости подсветки, кабель USB, сетевой адаптер, батарейка CR2025, стикер 3М, инструкция по эксплуатации и гарантийный талон.