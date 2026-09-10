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Микроскоп с дистанционным управлением Levenhuk DTX RC1 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Микроскоп с дистанционным управлением Levenhuk DTX RC1

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Микроскоп с дистанционным управлением Levenhuk DTX RC1 - фото 1
Микроскоп с дистанционным управлением Levenhuk DTX RC1 - фото 2
Микроскоп с дистанционным управлением Levenhuk DTX RC1 - фото 3
Микроскоп с дистанционным управлением Levenhuk DTX RC1 - фото 4
Микроскоп с дистанционным управлением Levenhuk DTX RC1 - фото 5
Микроскоп с дистанционным управлением Levenhuk DTX RC1 - фото 6
Микроскоп с дистанционным управлением Levenhuk DTX RC1 - фото 7
Микроскоп с дистанционным управлением Levenhuk DTX RC1 - фото 8
Микроскоп с дистанционным управлением Levenhuk DTX RC1 - фото 9
Микроскоп с дистанционным управлением Levenhuk DTX RC1 - фото 10
Микроскоп с дистанционным управлением Levenhuk DTX RC1 - фото 11
Микроскоп с дистанционным управлением Levenhuk DTX RC1 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроскопы
Тип насадки
цифровой дисплей/монитор ПК
Подсветка
светодиодная
  • Микроскоп с дистанционным управлением Levenhuk DTX RC1 - фото 1
  • Микроскоп с дистанционным управлением Levenhuk DTX RC1 - фото 2
  • Микроскоп с дистанционным управлением Levenhuk DTX RC1 - фото 3
  • Микроскоп с дистанционным управлением Levenhuk DTX RC1 - фото 4
  • Микроскоп с дистанционным управлением Levenhuk DTX RC1 - фото 5
  • Микроскоп с дистанционным управлением Levenhuk DTX RC1 - фото 6
  • Микроскоп с дистанционным управлением Levenhuk DTX RC1 - фото 7
  • Микроскоп с дистанционным управлением Levenhuk DTX RC1 - фото 8
  • Микроскоп с дистанционным управлением Levenhuk DTX RC1 - фото 9
  • Микроскоп с дистанционным управлением Levenhuk DTX RC1 - фото 10
  • Микроскоп с дистанционным управлением Levenhuk DTX RC1 - фото 11
  • Микроскоп с дистанционным управлением Levenhuk DTX RC1 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 404335
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Характеристики

Бренд
Levenhuk
Тип товара
Микроскопы
Увеличение, крат
3–220
Особенности
подключение к ПК
Тип насадки
цифровой дисплей/монитор ПК
Подсветка
светодиодная
Предметный столик
100x160 мм
Материал корпуса
металл
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х21х8
Вес, кг.
1.2

Описание товара Микроскоп с дистанционным управлением Levenhuk DTX RC1

Микроскоп с дистанционным управлением Levenhuk DTX RC1 – это не только отличные оптические возможности, но и новый уровень удобства управления. Для работы с прибором можно использовать кнопки на корпусе или беспроводной пульт. Микроскоп станет отличным помощником в ремонте электроники, оценке ювелирных изделии и диагностике поломок часовых механизмов. Он также пригодится для проведения презентаций и лекций. За формирование изображения отвечает объектив, дальше картинка выводится на цветной встроенный ЖК-экран. Его диагональ составляет 4,3 дюйма (приблизительно 11 см). Также картинку можно вывести на внешний экран, для чего понадобится подключить микроскоп к компьютеру и использовать одну из популярных программ захвата изображения. Образцы можно изучать на увеличении от 3 до 220 крат (диапазон оптического увеличения: 3–55 крат). Кроме того, все исследования можно записывать на карту памяти (приобретается отдельно) в фото- или видеоформате. Качество записи высокое – Full HD для видео и 12 Мпикс для фото. Подсветка предметного столика реализована очень интересно. Во-первых, есть светодиоды внутри объектива. Во-вторых, две лампочки закреплены на гибких держателях, которые можно поворачивать под разными углами. Такое сочетание источников освещения позволяет выставлять свет максимально точно и удобно для наблюдений. Яркость подсветки можно регулировать. Для управления микроскопом можно использовать кнопки на корпусе или дистанционное управление. Один управляющий элемент расположен на кабеле питания – переключатель позволяет регулировать яркость подсветки двумя кнопками и отвечает за включение/выключение прибора. Есть и беспроводной инфракрасный пульт. Его функции: уменьшение и увеличение кратности, фотографирование, запись видео. Этот пульт незаменим в ситуациях, когда важно сделать четкий кадр: любое лишнее прикосновение к микроскопу может сбить настройки оптики, а пульт позволяет вести съемку со значительного расстояния. Основные особенности: Доступно оптическое и цифровое увеличение. ЖК-экран передает цветное изображение. Можно фотографировать и записывать видео в высоком разрешении. Картинку с объектива можно передавать на экран компьютера. Подсветка представлена светодиодами на гибких держателях и внутри объектива. Для управления можно использовать беспроводной пульт. Комплектация: микроскоп с ЖК-экраном, инфракрасный пульт дистанционного управления, ультрафиолетовый фильтр, кабель питания с переключателем и регулятором яркости подсветки, кабель USB, сетевой адаптер, батарейка CR2025, стикер 3М, инструкция по эксплуатации и гарантийный талон.

Отзывы о товаре Микроскоп с дистанционным управлением Levenhuk DTX RC1




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Levenhuk
Тип товара
Микроскопы
Увеличение, крат
3–220
Особенности
подключение к ПК
Тип насадки
цифровой дисплей/монитор ПК
Подсветка
светодиодная
Предметный столик
100x160 мм
Материал корпуса
металл
Страна производитель
Китай
Описание
Микроскоп с дистанционным управлением Levenhuk DTX RC1 – это не только отличные оптические возможности, но и новый уровень удобства управления. Для работы с прибором можно использовать кнопки на корпусе или беспроводной пульт. Микроскоп станет отличным помощником в ремонте электроники, оценке ювелирных изделии и диагностике поломок часовых механизмов. Он также пригодится для проведения презентаций и лекций. За формирование изображения отвечает объектив, дальше картинка выводится на цветной встроенный ЖК-экран. Его диагональ составляет 4,3 дюйма (приблизительно 11 см). Также картинку можно вывести на внешний экран, для чего понадобится подключить микроскоп к компьютеру и использовать одну из популярных программ захвата изображения. Образцы можно изучать на увеличении от 3 до 220 крат (диапазон оптического увеличения: 3–55 крат). Кроме того, все исследования можно записывать на карту памяти (приобретается отдельно) в фото- или видеоформате. Качество записи высокое – Full HD для видео и 12 Мпикс для фото. Подсветка предметного столика реализована очень интересно. Во-первых, есть светодиоды внутри объектива. Во-вторых, две лампочки закреплены на гибких держателях, которые можно поворачивать под разными углами. Такое сочетание источников освещения позволяет выставлять свет максимально точно и удобно для наблюдений. Яркость подсветки можно регулировать. Для управления микроскопом можно использовать кнопки на корпусе или дистанционное управление. Один управляющий элемент расположен на кабеле питания – переключатель позволяет регулировать яркость подсветки двумя кнопками и отвечает за включение/выключение прибора. Есть и беспроводной инфракрасный пульт. Его функции: уменьшение и увеличение кратности, фотографирование, запись видео. Этот пульт незаменим в ситуациях, когда важно сделать четкий кадр: любое лишнее прикосновение к микроскопу может сбить настройки оптики, а пульт позволяет вести съемку со значительного расстояния. Основные особенности: Доступно оптическое и цифровое увеличение. ЖК-экран передает цветное изображение. Можно фотографировать и записывать видео в высоком разрешении. Картинку с объектива можно передавать на экран компьютера. Подсветка представлена светодиодами на гибких держателях и внутри объектива. Для управления можно использовать беспроводной пульт. Комплектация: микроскоп с ЖК-экраном, инфракрасный пульт дистанционного управления, ультрафиолетовый фильтр, кабель питания с переключателем и регулятором яркости подсветки, кабель USB, сетевой адаптер, батарейка CR2025, стикер 3М, инструкция по эксплуатации и гарантийный талон.
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