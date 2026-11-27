Olafur Arnalds - Re:member (0602567701323) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Olafur Arnalds
Альбом (сингл)
Re:member
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 700 руб.
В наличии
Код товара: 401612
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
4 700 руб.
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Характеристики
Бренд
Classics & Jazz
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Classics & Jazz
Barcode
[0602567701323]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Olafur Arnalds
Альбом (сингл)
Re:member
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Re.·member, Unfold, Saman, Brot, Inconsist, They Sink, Ypsilon, Partial, Momentary, Undir, Ekki Hugsa, Nyepi
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Olafur Arnalds - Re:member (0602567701323) виниловая пластинка
Track List
|1
|Re:member
|6:09
|2
|Unfold
|3:58
|3
|Saman
|2:12
|4
|Brot
|2:54
|5
|Inconsist
|4:32
|6
|They Sink
|2:36
|7
|Ypsilon
|3:55
|8
|Partial
|3:16
|9
|Momentary
|2:05
|10
|Undir
|6:31
|11
|Ekki Hugsa
|4:42
|12
|Nyepi
|4:14
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Classics & Jazz
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Classics & Jazz
Barcode
[0602567701323]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Olafur Arnalds
Альбом (сингл)
Re:member
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Re.·member, Unfold, Saman, Brot, Inconsist, They Sink, Ypsilon, Partial, Momentary, Undir, Ekki Hugsa, Nyepi
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Track List
|1
|Re:member
|6:09
|2
|Unfold
|3:58
|3
|Saman
|2:12
|4
|Brot
|2:54
|5
|Inconsist
|4:32
|6
|They Sink
|2:36
|7
|Ypsilon
|3:55
|8
|Partial
|3:16
|9
|Momentary
|2:05
|10
|Undir
|6:31
|11
|Ekki Hugsa
|4:42
|12
|Nyepi
|4:14
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Olafur Arnalds - Re:member (0602567701323) виниловая пластинка – стоимость товара 4700 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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