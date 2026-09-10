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Характеристики
Тип товара
Стетофонендоскоп
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
900 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 399964
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Описание товара Стетофонендоскоп CS Medica CS-417 (голубой)
Стетофонендоскоп CS Medica CS-417 – прибор с совмещенными через переключение стетоскопической и фонендоскопической головками Прибор предназначен для бинауральной аускультации - прослушивания шумов внутренних органов человека Стетоскопическая головка удобна для точного определения низких и средних тонов или шумов Фонендоскопическая головка обеспечивает высокую разрешающую способность при аускультации сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, а также внутренних органов брюшной полости Переключение прибора на работу с фонендоскопической или стетоскопической головкой осуществляется поворотом головки стетофонендоскопа на 180 градусов до щелчка Эластичные оливы оголовья фонендоскоп обеспечивают плотное и комфортное соприкосновение с ушными отверстиями Удлиненная Y-образная трубка звукопровода (56 см), не ограничивает свободу движения Пластиковое кольцо мембраны обеспечивает наилучший контакт мембраны с прослушиваемой зоной, а также не создает эффект холодного материала
Стетофонендоскоп CS Medica CS-417 – прибор с совмещенными через переключение стетоскопической и фонендоскопической головками Прибор предназначен для бинауральной аускультации - прослушивания шумов внутренних органов человека Стетоскопическая головка удобна для точного определения низких и средних тонов или шумов Фонендоскопическая головка обеспечивает высокую разрешающую способность при аускультации сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, а также внутренних органов брюшной полости Переключение прибора на работу с фонендоскопической или стетоскопической головкой осуществляется поворотом головки стетофонендоскопа на 180 градусов до щелчка Эластичные оливы оголовья фонендоскоп обеспечивают плотное и комфортное соприкосновение с ушными отверстиями Удлиненная Y-образная трубка звукопровода (56 см), не ограничивает свободу движения Пластиковое кольцо мембраны обеспечивает наилучший контакт мембраны с прослушиваемой зоной, а также не создает эффект холодного материала
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