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Термометр OMRON Gentle Temp 520 (MC-520-E) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Термометр OMRON Gentle Temp 520 (MC-520-E)

17 Отзывы
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Термометр OMRON Gentle Temp 520 (MC-520-E) - фото 1
Термометр OMRON Gentle Temp 520 (MC-520-E) - фото 2
Термометр OMRON Gentle Temp 520 (MC-520-E) - фото 3
Термометр OMRON Gentle Temp 520 (MC-520-E) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Термометры
  • Термометр OMRON Gentle Temp 520 (MC-520-E) - фото 1
  • Термометр OMRON Gentle Temp 520 (MC-520-E) - фото 2
  • Термометр OMRON Gentle Temp 520 (MC-520-E) - фото 3
  • Термометр OMRON Gentle Temp 520 (MC-520-E) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 740 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 399958
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Характеристики

Бренд
Omron
Тип товара
Термометры
Автоматическое отключение
да
Возможность измерения температуры воздуха, предметов, жидкости
да
Время измерения, мин.
0.016
Высота, см
3.6
ЖК-дисплей
да
Память последнего измерения
да
Производство
Китай
Способы измерения
бесконтактный
Тип термометра
инфракрасный
Ширина, см
3.6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х12х6
Вес, г.
111

Описание товара Термометр OMRON Gentle Temp 520 (MC-520-E)

Инфракрасный ушной термометр Omron Gentle Temp 520, модель MC-520-E, - это электронный прибор, который предназначен для мгновенного измерения температуры тела в ушной раковине у детей и взрослых. Принцип действия прибора. Термометр улавливает инфракрасное излучение, исходящее от барабанной перепонки и окружающих тканей, и преобразования его в эквивалентное значение ушной температуры. Прибор обеспечивает высокую эффективность измерения температуры тела, в сочетании с простотой использования. Прибор может показывать температуру в градусах Цельсия и Фаренгейта, управляется одной кнопкой и самостоятельно отключается после 1 минуты бездействия.



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Отзывы о товаре Термометр OMRON Gentle Temp 520 (MC-520-E)

Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
олег м.

Достоинства:


Комментарий:
В общем нормальный термометр, только нашего ребёнка не заставишь спокойно посидеть даже 3 секунды.
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Анна И.

Достоинства:


Комментарий:
Ожидала чуть более качественной работы, терпимо… второй раз не взяла бы
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Наталья В.

Достоинства:


Комментарий:
Очень удобно лежит в руке. Погрешность минимальная.
Источник: Яндекс Маркет
26.04.2025
Дмитрий Г.

Достоинства:


Комментарий:
ну так вот за 1700р, что получается: минусы: -батарейка разряжена в пункте не проверить, сразу не используешь. -замена батареи осуществляется совсем не просто и болт и фиксация самой батареи (или что крышка на защёлках не так надежна - пульт от телевизора не согласится). -постоянный мониторинг окружающего воздуха который не отключить. нет, пожалуйста кому надо довольно удобно , но кому не надо лишний раз менять батарею. плюсы: +эргономичный удобно держать пользоваться. +режим измерения поверхностей (см инструкцию) +точность измерений (по отзывам и обзорам) по личному опыту пока расхождений с электронными не было, при многократном измерении одни и те же показатели. если что не так, дополню. в целом качественный товар.
Источник: Яндекс Маркет
15.04.2025
Mario

Достоинства:


Комментарий:
Данный экземпляр отрабатывает свои деньги это факт
Источник: Яндекс Маркет
03.04.2025
Антон С.

Достоинства:


Комментарий:
ну в целом хорошо, но надо делать поправку при измерении. раздражает, что показывает температуру воздуха, когда не измеряешь температуру.
Источник: Яндекс Маркет
29.03.2025
Павел

Достоинства:


Комментарий:
не очень удобен в использовании. но замеры точнее , чем пистолет!
Источник: Яндекс Маркет
20.03.2025
Татьяна П.

Достоинства:


Комментарий:
странно, я уже писала подробный отзыв...видимо не понравился модераторам. Плохое о товаре писать нельзя? Результат измерения температуры часто очень отличается от реального. Ребёнок здоров, а показывает 38
Источник: Яндекс Маркет
17.03.2025
Андрей С.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный термометр, измерением доволен, есть два режима измерения, первый режим температура на лбу, второй режим температура измерения еды ,молока для ребёнка, измерение происходит с постоянным сканированием, при удержании кнопки, ещё в спящем режиме прибор показывает температуру окружающей среды, прибором доволен рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
15.03.2025
Нажмудин Н.

Достоинства:


Комментарий:
Качественно сделан,все работает.рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
15.03.2025
Татьяна А.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный товар! Все работает. Компактный, удобный. Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
14.03.2025
Ольга А.

Достоинства:


Комментарий:
Все отлично, верно работает. Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
01.03.2025
Алекс

Достоинства:


Комментарий:
все работает, но нужно разобраться с инструкцией, потому как меряет разные показания
Источник: Яндекс Маркет
27.02.2025
Юрий Ю.

Достоинства:


Комментарий:
Нормальный градусник. Надо просто понимать, что это электронный, бесконтактный. Этот тип всегда будет работать с погрешностью. Не надо его сравнивать с ртутным! Тип таких градусников рассчитан на разовый замер, когда ребёнок спит, чтобы не будить во время болезни. Если хотите знать точную температуру тела, то надо мерить только ртутным. Все электронные градусники будут работать плюс минус так. Что касается самого градусника, то очень лёгкий, приятный материал, хорошо лежит в руке. Есть указатель остатка заряда батареи. Всем добра и не болеть!
Источник: Яндекс Маркет
26.02.2025
Аандрей П.

Достоинства:


Комментарий:
Измеряет точно, между повторными измерениями нужно делать паузы, показания меняются, при частом использования быстро садится батарейка
Источник: Яндекс Маркет
22.02.2025
Денис К.

Достоинства:


Комментарий:
Вначале использования может показаться что измеряет не правильно. Нужно сделать несколько изменений, потом он обучается что ли, и работает отлично и точно.
Источник: Яндекс Маркет
20.02.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Разнятся значения . Иногда верно показывает Производство Китай,в не Япония,как указано в описании



Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Omron
Тип товара
Термометры
Автоматическое отключение
да
Возможность измерения температуры воздуха, предметов, жидкости
да
Время измерения, мин.
0.016
Высота, см
3.6
ЖК-дисплей
да
Память последнего измерения
да
Производство
Китай
Способы измерения
бесконтактный
Тип термометра
инфракрасный
Ширина, см
3.6
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Инфракрасный ушной термометр Omron Gentle Temp 520, модель MC-520-E, - это электронный прибор, который предназначен для мгновенного измерения температуры тела в ушной раковине у детей и взрослых. Принцип действия прибора. Термометр улавливает инфракрасное излучение, исходящее от барабанной перепонки и окружающих тканей, и преобразования его в эквивалентное значение ушной температуры. Прибор обеспечивает высокую эффективность измерения температуры тела, в сочетании с простотой использования. Прибор может показывать температуру в градусах Цельсия и Фаренгейта, управляется одной кнопкой и самостоятельно отключается после 1 минуты бездействия.


Смотрите также: Тонометры
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Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
олег м.

Достоинства:


Комментарий:
В общем нормальный термометр, только нашего ребёнка не заставишь спокойно посидеть даже 3 секунды.
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Анна И.

Достоинства:


Комментарий:
Ожидала чуть более качественной работы, терпимо… второй раз не взяла бы
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Наталья В.

Достоинства:


Комментарий:
Очень удобно лежит в руке. Погрешность минимальная.
Источник: Яндекс Маркет
26.04.2025
Дмитрий Г.

Достоинства:


Комментарий:
ну так вот за 1700р, что получается: минусы: -батарейка разряжена в пункте не проверить, сразу не используешь. -замена батареи осуществляется совсем не просто и болт и фиксация самой батареи (или что крышка на защёлках не так надежна - пульт от телевизора не согласится). -постоянный мониторинг окружающего воздуха который не отключить. нет, пожалуйста кому надо довольно удобно , но кому не надо лишний раз менять батарею. плюсы: +эргономичный удобно держать пользоваться. +режим измерения поверхностей (см инструкцию) +точность измерений (по отзывам и обзорам) по личному опыту пока расхождений с электронными не было, при многократном измерении одни и те же показатели. если что не так, дополню. в целом качественный товар.
Источник: Яндекс Маркет
15.04.2025
Mario

Достоинства:


Комментарий:
Данный экземпляр отрабатывает свои деньги это факт
Источник: Яндекс Маркет
03.04.2025
Антон С.

Достоинства:


Комментарий:
ну в целом хорошо, но надо делать поправку при измерении. раздражает, что показывает температуру воздуха, когда не измеряешь температуру.
Источник: Яндекс Маркет
29.03.2025
Павел

Достоинства:


Комментарий:
не очень удобен в использовании. но замеры точнее , чем пистолет!
Источник: Яндекс Маркет
20.03.2025
Татьяна П.

Достоинства:


Комментарий:
странно, я уже писала подробный отзыв...видимо не понравился модераторам. Плохое о товаре писать нельзя? Результат измерения температуры часто очень отличается от реального. Ребёнок здоров, а показывает 38
Источник: Яндекс Маркет
17.03.2025
Андрей С.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный термометр, измерением доволен, есть два режима измерения, первый режим температура на лбу, второй режим температура измерения еды ,молока для ребёнка, измерение происходит с постоянным сканированием, при удержании кнопки, ещё в спящем режиме прибор показывает температуру окружающей среды, прибором доволен рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
15.03.2025
Нажмудин Н.

Достоинства:


Комментарий:
Качественно сделан,все работает.рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
15.03.2025
Татьяна А.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный товар! Все работает. Компактный, удобный. Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
14.03.2025
Ольга А.

Достоинства:


Комментарий:
Все отлично, верно работает. Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
01.03.2025
Алекс

Достоинства:


Комментарий:
все работает, но нужно разобраться с инструкцией, потому как меряет разные показания
Источник: Яндекс Маркет
27.02.2025
Юрий Ю.

Достоинства:


Комментарий:
Нормальный градусник. Надо просто понимать, что это электронный, бесконтактный. Этот тип всегда будет работать с погрешностью. Не надо его сравнивать с ртутным! Тип таких градусников рассчитан на разовый замер, когда ребёнок спит, чтобы не будить во время болезни. Если хотите знать точную температуру тела, то надо мерить только ртутным. Все электронные градусники будут работать плюс минус так. Что касается самого градусника, то очень лёгкий, приятный материал, хорошо лежит в руке. Есть указатель остатка заряда батареи. Всем добра и не болеть!
Источник: Яндекс Маркет
26.02.2025
Аандрей П.

Достоинства:


Комментарий:
Измеряет точно, между повторными измерениями нужно делать паузы, показания меняются, при частом использования быстро садится батарейка
Источник: Яндекс Маркет
22.02.2025
Денис К.

Достоинства:


Комментарий:
Вначале использования может показаться что измеряет не правильно. Нужно сделать несколько изменений, потом он обучается что ли, и работает отлично и точно.
Источник: Яндекс Маркет
20.02.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Разнятся значения . Иногда верно показывает Производство Китай,в не Япония,как указано в описании


Термометр OMRON Gentle Temp 520 (MC-520-E) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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