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Машинка "Автовоз " 7059 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Машинка "Автовоз " 7059

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Машинка &quot;Автовоз &quot; 7059
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Машинки и автотреки
Материал
пластик
Пол
мальчик
Минимальный возраст
3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-42%
1 350 руб.  2 312 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 399135
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Характеристики

Бренд
ЮГ-пласт
Тип товара
Машинки и автотреки
Возраст
от 3-х лет
Материал
пластик
Пол
мальчик
Минимальный возраст
3
Максимальный возраст
8
Комплектация
игрушка, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
80х19х13
Вес, г.
700

Описание товара Машинка "Автовоз " 7059

Предназначены для сюжетно-ролевых игр, способствуют развитию воображения

Отзывы о товаре Машинка "Автовоз " 7059




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Характеристики
Бренд
ЮГ-пласт
Тип товара
Машинки и автотреки
Возраст
от 3-х лет
Материал
пластик
Пол
мальчик
Минимальный возраст
3
Максимальный возраст
8
Комплектация
игрушка, упаковка
Страна производитель
Китай
Описание
Предназначены для сюжетно-ролевых игр, способствуют развитию воображения
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Машинка "Автовоз " 7059 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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