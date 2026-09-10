Грузовик "Самосвал-540" 01414
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Машинки и автотреки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-29%1 480 руб. 2 074 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 399113
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Машинки и автотреки
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х23х23
Вес, г.
530
Описание товара Грузовик "Самосвал-540" 01414
Малышам нравится ползать и катать машинки, возить их за собой на веревочке, нагружать их песком, скатывать с горки. Особенно все дети радуются, когда в их коллекции машинок появляется грузовик самосвал. Поднимающийся кузов приводит их в восторг. С помощью самосвала можно перевозить пассажиров, грузы и даже везти в нем свои игрушки на прогулку. Внимание! Товар представлен в нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 шт.
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Малышам нравится ползать и катать машинки, возить их за собой на веревочке, нагружать их песком, скатывать с горки. Особенно все дети радуются, когда в их коллекции машинок появляется грузовик самосвал. Поднимающийся кузов приводит их в восторг. С помощью самосвала можно перевозить пассажиров, грузы и даже везти в нем свои игрушки на прогулку. Внимание! Товар представлен в нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 шт.
Грузовик "Самосвал-540" 01414 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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