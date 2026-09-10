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Автомобиль для перевозки зверей "Престиж" 44204 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Автомобиль для перевозки зверей "Престиж" 44204

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Автомобиль для перевозки зверей &quot;Престиж&quot; 44204 - фото 1
Автомобиль для перевозки зверей &quot;Престиж&quot; 44204 - фото 2
Автомобиль для перевозки зверей &quot;Престиж&quot; 44204 - фото 3
Автомобиль для перевозки зверей &quot;Престиж&quot; 44204 - фото 4
Автомобиль для перевозки зверей &quot;Престиж&quot; 44204 - фото 5
Автомобиль для перевозки зверей &quot;Престиж&quot; 44204 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Машинки и автотреки
Материал
пластик
Пол
мальчик
Минимальный возраст
3
  • Автомобиль для перевозки зверей &quot;Престиж&quot; 44204 - фото 1
  • Автомобиль для перевозки зверей &quot;Престиж&quot; 44204 - фото 2
  • Автомобиль для перевозки зверей &quot;Престиж&quot; 44204 - фото 3
  • Автомобиль для перевозки зверей &quot;Престиж&quot; 44204 - фото 4
  • Автомобиль для перевозки зверей &quot;Престиж&quot; 44204 - фото 5
  • Автомобиль для перевозки зверей &quot;Престиж&quot; 44204 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-18%
1 400 руб.  1 700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 399021
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Характеристики

Бренд
Полесье
Тип товара
Машинки и автотреки
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик
Пол
мальчик
Минимальный возраст
3
Максимальный возраст
8
Комплектация
игрушка, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х25х17
Вес, г.
950

Описание товара Автомобиль для перевозки зверей "Престиж" 44204

Автомобиль для перевозки зверей 44204 серии Престиж от бренда развивающих игрушек Полесье сочетает в себе функции грузовика и крана, благодаря чему ребенок от 3 лет сможет придумать разнообразные сюжеты. Поворотный манипулятор с крюком можно использовать во время погрузки клеток и других грузов. Вольеры для перевозки животных оснащены открывающимися дверцами, поэтому ребёнок сможет посадить туда игрушечных зверей и перевезти их в цирк или зоопарк. В процессе игры малыш развивает воображение, фантазию, креативное мышление и логику, а используя кран-манипулятор - глазомер и мелкую моторику детских пальчиков. Игровой набор Полесье изготовлен из цветной пластмассы - прочного, современного материала, при окрашивании пластика использовались яркие, нетоксичные краски. Детали игрушки можно мыть под водой. Размеры строительного спецтранспорта: 42х17х25 см.

Отзывы о товаре Автомобиль для перевозки зверей "Престиж" 44204




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Полесье
Тип товара
Машинки и автотреки
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик
Пол
мальчик
Минимальный возраст
3
Максимальный возраст
8
Комплектация
игрушка, упаковка
Страна производитель
Китай
Описание
Автомобиль для перевозки зверей 44204 серии Престиж от бренда развивающих игрушек Полесье сочетает в себе функции грузовика и крана, благодаря чему ребенок от 3 лет сможет придумать разнообразные сюжеты. Поворотный манипулятор с крюком можно использовать во время погрузки клеток и других грузов. Вольеры для перевозки животных оснащены открывающимися дверцами, поэтому ребёнок сможет посадить туда игрушечных зверей и перевезти их в цирк или зоопарк. В процессе игры малыш развивает воображение, фантазию, креативное мышление и логику, а используя кран-манипулятор - глазомер и мелкую моторику детских пальчиков. Игровой набор Полесье изготовлен из цветной пластмассы - прочного, современного материала, при окрашивании пластика использовались яркие, нетоксичные краски. Детали игрушки можно мыть под водой. Размеры строительного спецтранспорта: 42х17х25 см.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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