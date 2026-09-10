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Характеристики
Тип товара
Машинки и автотреки
Материал
пластик
Пол
мальчик
Минимальный возраст
3
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-18%
1 400 руб.
1 700
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 399021
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Описание товара Автомобиль для перевозки зверей "Престиж" 44204
Автомобиль для перевозки зверей 44204 серии Престиж от бренда развивающих игрушек Полесье сочетает в себе функции грузовика и крана, благодаря чему ребенок от 3 лет сможет придумать разнообразные сюжеты. Поворотный манипулятор с крюком можно использовать во время погрузки клеток и других грузов. Вольеры для перевозки животных оснащены открывающимися дверцами, поэтому ребёнок сможет посадить туда игрушечных зверей и перевезти их в цирк или зоопарк. В процессе игры малыш развивает воображение, фантазию, креативное мышление и логику, а используя кран-манипулятор - глазомер и мелкую моторику детских пальчиков. Игровой набор Полесье изготовлен из цветной пластмассы - прочного, современного материала, при окрашивании пластика использовались яркие, нетоксичные краски. Детали игрушки можно мыть под водой. Размеры строительного спецтранспорта: 42х17х25 см.
Автомобиль для перевозки зверей 44204 серии Престиж от бренда развивающих игрушек Полесье сочетает в себе функции грузовика и крана, благодаря чему ребенок от 3 лет сможет придумать разнообразные сюжеты. Поворотный манипулятор с крюком можно использовать во время погрузки клеток и других грузов. Вольеры для перевозки животных оснащены открывающимися дверцами, поэтому ребёнок сможет посадить туда игрушечных зверей и перевезти их в цирк или зоопарк. В процессе игры малыш развивает воображение, фантазию, креативное мышление и логику, а используя кран-манипулятор - глазомер и мелкую моторику детских пальчиков. Игровой набор Полесье изготовлен из цветной пластмассы - прочного, современного материала, при окрашивании пластика использовались яркие, нетоксичные краски. Детали игрушки можно мыть под водой. Размеры строительного спецтранспорта: 42х17х25 см.
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