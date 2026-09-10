Лестница координационная (12 ступеней, 51*540см) У792
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Лестница
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-33%1 560 руб. 2 312 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 398913
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Характеристики
Бренд
Совтехстром
Тип товара
Лестница
Возраст
от 3 лет
Комплектация
лестница, чехол
Материал
пластик, текстиль
Страна бренда
Китай
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
5.4х0.51х0.01
Вес, кг.
1.01
Описание товара Лестница координационная (12 ступеней, 51*540см) У792
Лестница координационная для детей идеально подходит для тренировок, направленных на повышение координации, баланса, ритма и ускорений. Конструкция спортивной лестницы состоит из 12-ти удаленных на равное расстояние друг от друга планок. Планки изготовлены из поливинилхлоридных стержней и соеденены капроновой лентой. Координационная лестница широко применяется для тренировок в игровых видах спорта и фитнесе. Размеры лестницы: Длина: 5400мм Ширина: 510мм Количество ступеней: 12шт. Чехол в комплекте
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Бренд
Совтехстром
Тип товара
Лестница
Возраст
от 3 лет
Комплектация
лестница, чехол
Материал
пластик, текстиль
Страна бренда
Китай
Страна производитель
Китай
Лестница координационная для детей идеально подходит для тренировок, направленных на повышение координации, баланса, ритма и ускорений. Конструкция спортивной лестницы состоит из 12-ти удаленных на равное расстояние друг от друга планок. Планки изготовлены из поливинилхлоридных стержней и соеденены капроновой лентой. Координационная лестница широко применяется для тренировок в игровых видах спорта и фитнесе. Размеры лестницы: Длина: 5400мм Ширина: 510мм Количество ступеней: 12шт. Чехол в комплекте
Смотрите также: Санки, Снегокаты, Тюбинги и ледянки
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Лестница координационная (12 ступеней, 51*540см) У792 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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