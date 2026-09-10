Набор "Механик" в коробке 36612
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игровые наборы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-50%1 450 руб. 2 890 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 398690
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Игровые наборы
Возраст
от 3 лет
Комплектация
тележка механика, тиски, плоскогубцы, гаечный ключ, отвертка, каска, 4 винта, 4 гайки, два уголка, 6 панелек с отверстиями
Материал
пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х44х14
Вес, кг.
1.8
Описание товара Набор "Механик" в коробке 36612
Комплекс для мальчиков на тележке представляет собой компактный мобильный столик с перфорированной поверхностью. На столике установлены тиски. К столику винтами (4 шт.) и гайками (4 шт.) можно прикручивать детали-пластины (8 шт.) с помощью отвертки и гаечного ключа. Также в комплект входят щипцы и каска.,
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Игровые наборы
Возраст
от 3 лет
Комплектация
тележка механика, тиски, плоскогубцы, гаечный ключ, отвертка, каска, 4 винта, 4 гайки, два уголка, 6 панелек с отверстиями
Материал
пластик
Страна производитель
Китай
Комплекс для мальчиков на тележке представляет собой компактный мобильный столик с перфорированной поверхностью. На столике установлены тиски. К столику винтами (4 шт.) и гайками (4 шт.) можно прикручивать детали-пластины (8 шт.) с помощью отвертки и гаечного ключа. Также в комплект входят щипцы и каска.,
Набор "Механик" в коробке 36612 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Набор "Механик" в коробке 36612