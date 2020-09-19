Плита электрическая Kitfort КТ-102

|Безопасный возврат 14 дней
|Официальная гарантия производителя — 1 год
Покупая в КотоФото - вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Kitfort
|Тип товара
|Плитки электрические
|Основной цвет
|черный
|Дополнительный цвет
|серебристый, красный
|Мощность
|2000
|Управление
|сенсор
|Индукция
|есть
|Число конфорок
|1
|Число двухконтурных конфорок
|нет
|Число конфорок WOK
|нет
|Материал конфорок
|стеклокерамика
|Диаметр конфорок
|26
|Материал покрытия панели
|стеклокерамика
|Функции и особенности
|таймер, защитное отключение, звуковой сигнал
|Длина сетевого шнура
|1,28
|Прочее
|дисплей, 10 уровней мощности
|Вес
|2,4
|Размеры (ВхШхГ)
|6.5х38х30
Телефон для звонков в Санкт-Петербурге
Круглосуточная горячая линия
8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный
Электронная почта
Для добавления отзыва войдите в личный кабинет
19.09.2020
Компактная, удобная в управлении, поверхность не нагревается, не пригорает, удобна в эксплутации
Недостатки:
Отсутствуют
Комментарий:
Купили не очень дорогую плитку, за небольшие деньги. Легко моется! Легка в эксплуатации, сама выключается. Малоэнерго затратная. Работает от сети. Поверхность не нагревается. Управляется удобными сенсорными кнопками. Есть удобный таймер, который поможет заняться другими делами и во время сам отключит приготовление пищи. Незаменимый помощник на кухне. Не пожалели что приобрели
21.04.2019
Дизайн, функциональность, простота управления
Недостатки:
не выявленно
Комментарий:
Купил ее после долгого выбора. Мы много готовим - плита удобна. С тех пор как она у нас появилась - жить стало существенно удобнее