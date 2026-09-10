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Малыш №6 400мм (не моргает) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Малыш №6 400мм (не моргает)

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Малыш №6 400мм (не моргает)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Световые эффекты
пластик, текстиль
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-46%
1 260 руб.  2 312 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 396663
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Характеристики

Бренд
Фабрика игрушек
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Возраст
от 3 лет
Световые эффекты
пластик, текстиль
Комплектация
кукла, одежда, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х10х8
Вес, г.
640

Описание товара Малыш №6 400мм (не моргает)

Игрушка выполнена из качественных материалов, безвредных для здоровья ребенка. Предназначена для девочек от 3 лет.

Отзывы о товаре Малыш №6 400мм (не моргает)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Фабрика игрушек
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Возраст
от 3 лет
Световые эффекты
пластик, текстиль
Комплектация
кукла, одежда, упаковка
Страна производитель
Китай
Описание
Игрушка выполнена из качественных материалов, безвредных для здоровья ребенка. Предназначена для девочек от 3 лет.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Малыш №6 400мм (не моргает) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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