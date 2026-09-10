Набор Кафе(39 предметов) в коробке 3265
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игровые наборы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-33%880 руб. 1 309 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 396563
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Игровые наборы
Возраст
от 3 лет
Комплектация
детали набора (посуда, продукты), упаковка
Материал
пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х27х8
Вес, г.
667
Описание товара Набор Кафе(39 предметов) в коробке 3265
Игрушечная посуда идеально подойдет для игры в дочки-матери, гостей или кухню. Можно пригласить на полдник своих подружек или усадить за стол любимых кукол. Играя, девочка научится базовым правилам этикета и сервировки стола.
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Бренд
Тип товара
Игровые наборы
Возраст
от 3 лет
Комплектация
детали набора (посуда, продукты), упаковка
Материал
пластик
Страна производитель
Китай
Игрушечная посуда идеально подойдет для игры в дочки-матери, гостей или кухню. Можно пригласить на полдник своих подружек или усадить за стол любимых кукол. Играя, девочка научится базовым правилам этикета и сервировки стола.
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