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Набор-мини настольный "Кухня "Вилена" (в пакете) 53435 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор-мини настольный "Кухня "Вилена" (в пакете) 53435

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Набор-мини настольный &quot;Кухня &quot;Вилена&quot; (в пакете) 53435 - фото 1
Набор-мини настольный &quot;Кухня &quot;Вилена&quot; (в пакете) 53435 - фото 2
Набор-мини настольный &quot;Кухня &quot;Вилена&quot; (в пакете) 53435 - фото 3
Набор-мини настольный &quot;Кухня &quot;Вилена&quot; (в пакете) 53435 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игровые наборы
  • Набор-мини настольный &quot;Кухня &quot;Вилена&quot; (в пакете) 53435 - фото 1
  • Набор-мини настольный &quot;Кухня &quot;Вилена&quot; (в пакете) 53435 - фото 2
  • Набор-мини настольный &quot;Кухня &quot;Вилена&quot; (в пакете) 53435 - фото 3
  • Набор-мини настольный &quot;Кухня &quot;Вилена&quot; (в пакете) 53435 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-39%
1 220 руб.  1 989 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 396553
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Характеристики

Бренд
Полесье
Тип товара
Игровые наборы
Возраст
от 3 лет
Комплектация
вытяжка, кухонная утварь, раковина, посуда, плита
Материал
пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х37х14
Вес, кг.
1

Описание товара Набор-мини настольный "Кухня "Вилена" (в пакете) 53435

Настольный набор Кухня Вилена представляет собой мини-панель с плитой, мойкой, вытяжкой и полочками. Сюжетно-ролевые наборы знакомят детей с трудовыми процессами и прививают первоначальные трудовые навыки, способствуют художественному развитию, а также развитию воображения и фантазии.

Отзывы о товаре Набор-мини настольный "Кухня "Вилена" (в пакете) 53435




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Характеристики
Бренд
Полесье
Тип товара
Игровые наборы
Возраст
от 3 лет
Комплектация
вытяжка, кухонная утварь, раковина, посуда, плита
Материал
пластик
Страна производитель
Китай
Описание
Настольный набор Кухня Вилена представляет собой мини-панель с плитой, мойкой, вытяжкой и полочками. Сюжетно-ролевые наборы знакомят детей с трудовыми процессами и прививают первоначальные трудовые навыки, способствуют художественному развитию, а также развитию воображения и фантазии.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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