Набор "Мини-посудомойка" в коробке 42002
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игровые наборы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-32%1 570 руб. 2 312 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 396547
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Игровые наборы
Возраст
от 3 лет
Комплектация
посудомойка, чашки - 4 шт., блюдца - 4 шт., тарелочки - 4 шт.
Материал
пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х35х20
Вес, кг.
1.8
Описание товара Набор "Мини-посудомойка" в коробке 42002
Мини-посудомойка представляет собой компактное мобильное приспособление - ведёрко с ручкой. Налив воду в ведёрко, процесс мойки посуды станет максимально реалистичен. С помощью насоса вода из ведёрка подаётся в мойку, которую можно закрыть пробкой. Ручка ведёрка поможет легко набирать и сливать воду.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Игровые наборы
Возраст
от 3 лет
Комплектация
посудомойка, чашки - 4 шт., блюдца - 4 шт., тарелочки - 4 шт.
Материал
пластик
Страна производитель
Китай
Мини-посудомойка представляет собой компактное мобильное приспособление - ведёрко с ручкой. Налив воду в ведёрко, процесс мойки посуды станет максимально реалистичен. С помощью насоса вода из ведёрка подаётся в мойку, которую можно закрыть пробкой. Ручка ведёрка поможет легко набирать и сливать воду.
Набор "Мини-посудомойка" в коробке 42002 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Набор "Мини-посудомойка" в коробке 42002