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Электроплита У564 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Электроплита У564

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Электроплита У564 - фото 1
Электроплита У564 - фото 2
Электроплита У564 - фото 3
Электроплита У564 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игровые наборы
  • Электроплита У564 - фото 1
  • Электроплита У564 - фото 2
  • Электроплита У564 - фото 3
  • Электроплита У564 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-46%
910 руб.  1 700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 396513
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Характеристики

Бренд
Совтехстром
Тип товара
Игровые наборы
Возраст
от 3 лет
Комплектация
плита, упаковка
Материал
пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х23х17
Вес, г.
933

Описание товара Электроплита У564

Красиво исполненная имитация бытовой техники не оставит ребенка равнодушным. Дверца открывается, поэтому туда можно положить игрушечную еду. В духовке есть две полочки. Верхняя часть Электроплиты оформлена под настоящие электроконфорки, ручки крутятся. На панели имеется два стилизованных регулятора нагрева.

Отзывы о товаре Электроплита У564




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Совтехстром
Тип товара
Игровые наборы
Возраст
от 3 лет
Комплектация
плита, упаковка
Материал
пластик
Страна производитель
Китай
Описание
Красиво исполненная имитация бытовой техники не оставит ребенка равнодушным. Дверца открывается, поэтому туда можно положить игрушечную еду. В духовке есть две полочки. Верхняя часть Электроплиты оформлена под настоящие электроконфорки, ручки крутятся. На панели имеется два стилизованных регулятора нагрева.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Электроплита У564 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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