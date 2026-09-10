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Игрушка надувная для плавания "Крокодил" 168*86см малый 58546NP купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Игрушка надувная для плавания "Крокодил" 168*86см малый 58546NP

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Игрушка надувная для плавания &quot;Крокодил&quot; 168*86см малый 58546NP - фото 1
Игрушка надувная для плавания &quot;Крокодил&quot; 168*86см малый 58546NP - фото 2
Игрушка надувная для плавания &quot;Крокодил&quot; 168*86см малый 58546NP - фото 3
Игрушка надувная для плавания &quot;Крокодил&quot; 168*86см малый 58546NP - фото 4
Игрушка надувная для плавания &quot;Крокодил&quot; 168*86см малый 58546NP - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игрушка
  • Игрушка надувная для плавания &quot;Крокодил&quot; 168*86см малый 58546NP - фото 1
  • Игрушка надувная для плавания &quot;Крокодил&quot; 168*86см малый 58546NP - фото 2
  • Игрушка надувная для плавания &quot;Крокодил&quot; 168*86см малый 58546NP - фото 3
  • Игрушка надувная для плавания &quot;Крокодил&quot; 168*86см малый 58546NP - фото 4
  • Игрушка надувная для плавания &quot;Крокодил&quot; 168*86см малый 58546NP - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-10%
800 руб.  890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 396329
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Характеристики

Бренд
Intex
Тип товара
Игрушка
Материал
винил
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х19х6
Вес, г.
600

Описание товара Игрушка надувная для плавания "Крокодил" 168*86см малый 58546NP

Надувная игрушка выполнена в виде крокодильчика, на котором можно весело кататься и играть в бассейне или водоёме., Длинна крокодила достаточна, чтобы на нём поместились двое-трое детишек.В комплект входят: надувная игрушка для плавания Крокодил с пластиковой ручкой INTEX 58546 серии Lil’ Gator Ride-On, ремонтный комплект, фирменная упаковка. Насос для накачивания изделия воздухом приобретается отдельно!

Отзывы о товаре Игрушка надувная для плавания "Крокодил" 168*86см малый 58546NP




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Характеристики
Бренд
Intex
Тип товара
Игрушка
Материал
винил
Страна производитель
Китай
Описание
Надувная игрушка выполнена в виде крокодильчика, на котором можно весело кататься и играть в бассейне или водоёме., Длинна крокодила достаточна, чтобы на нём поместились двое-трое детишек.В комплект входят: надувная игрушка для плавания Крокодил с пластиковой ручкой INTEX 58546 серии Lil’ Gator Ride-On, ремонтный комплект, фирменная упаковка. Насос для накачивания изделия воздухом приобретается отдельно!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Игрушка надувная для плавания "Крокодил" 168*86см малый 58546NP - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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