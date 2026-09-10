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Тонер-картридж Xerox 006R01756 пурпурный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Тонер-картридж Xerox 006R01756 пурпурный

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Тонер-картридж Xerox 006R01756 пурпурный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 870 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 395621
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Характеристики

Бренд
Xerox
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х8х7
Вес, г.
585

Описание товара Тонер-картридж Xerox 006R01756 пурпурный

Xerox — технологический лидер, благодаря инновационным решениям которого во всём мире меняются принципы работы, взаимодействия и коммуникаций. Наша компания создаёт технологические решения для работы с информацией и документами дома, в офисе и на промышленных предприятиях и предлагает широкий выбор бумажной продукции: от белых офисных бумаг до специальных синтетических материалов. Также компания оказывает услуги по аутсорсингу документоёмких процессов и комплексных информационных проектов.

Отзывы о товаре Тонер-картридж Xerox 006R01756 пурпурный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Xerox
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Страна производитель
Китай
Описание
Xerox — технологический лидер, благодаря инновационным решениям которого во всём мире меняются принципы работы, взаимодействия и коммуникаций. Наша компания создаёт технологические решения для работы с информацией и документами дома, в офисе и на промышленных предприятиях и предлагает широкий выбор бумажной продукции: от белых офисных бумаг до специальных синтетических материалов. Также компания оказывает услуги по аутсорсингу документоёмких процессов и комплексных информационных проектов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тонер-картридж Xerox 006R01756 пурпурный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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