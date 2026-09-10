Описание товара Пирамида "Гигант" 60 см У610

Сборка пирамидки, сортировка ее колец по размеру или цвету способствует развитию интеллекта, совершенствует мелкую моторику и координацию движений ребенка. Пирамидка состоит из стержня и нанизанных на него колец. Диаметр отверстия в кольцах чуть больше диаметра стержня, что позволяет свободно нанизывать колечки. Нижний конец стержня у основания пирамидки снабжен заглушкой, которая не позволяет кольцам рассыпаться при сборке. Последнее звено пирамидки выполнено в виде колпачка и надевается сверху на стержень. Пирамида выполнена из пластика и кольца внутри полые, поверхность гладкая. Перед тем, как предложить малышу самостоятельно собрать пирамиду, покажите как это надо делать - что сначала надевается самое большое кольцо, затем поменьше и так далее. Моторика и координация движений крохи еще недостаточно развиты, чтобы быстро овладеть действиями нанизывания колечек на стержень. Поэтому поощряйте любые его успехи. Яркие разноцветные кольца пирамидки привлекут внимание ребенка. Предложите малышу отсортировать кольца пирамидки по цвету, проговорить названия цветов, если он с ними уже знаком. Если нет, то называйте цвета малышу, а потом просите повторить или найти кольцо желтого или синего цвета. Возможно, процесс собирания пирамидки увлечет малыша. Если нет — предложите ему разобрать пирамиду. Можно строить башни из колец пирамидки: на большое колечко ставить меньшее и т.д., не надевая их на стержень. Малыш с удовольствием будет разрушать эти постройки. Не ругайте его за такие действия. Ребенок изучает свойства предметов, совершая с ними разрушающие действия: бросает, кусает, грызет, разрывает, толкает. Совсем скоро процесс созидания разнообразных конструкций: сборка пирамидки, выстраивание башен из кубиков — будет увлекать кроху все больше.