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Пирамида "Гигант" 60 см У610 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пирамида "Гигант" 60 см У610

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Пирамида &quot;Гигант&quot; 60 см У610
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Развивающая игрушка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-39%
1 030 руб.  1 700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 393623
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Характеристики

Бренд
Совтехстром
Тип товара
Развивающая игрушка
Комплектация
игровые элементы, упаковка
Максимальный возраст
3
Материал
пластик
Минимальный возраст
1
Пол
унисекс
Рекомендуемый возраст
от 12 мес.
Страна производства
Россия
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х20х20
Вес, кг.
1.14

Описание товара Пирамида "Гигант" 60 см У610

Сборка пирамидки, сортировка ее колец по размеру или цвету способствует развитию интеллекта, совершенствует мелкую моторику и координацию движений ребенка. Пирамидка состоит из стержня и нанизанных на него колец. Диаметр отверстия в кольцах чуть больше диаметра стержня, что позволяет свободно нанизывать колечки. Нижний конец стержня у основания пирамидки снабжен заглушкой, которая не позволяет кольцам рассыпаться при сборке. Последнее звено пирамидки выполнено в виде колпачка и надевается сверху на стержень. Пирамида выполнена из пластика и кольца внутри полые, поверхность гладкая. Перед тем, как предложить малышу самостоятельно собрать пирамиду, покажите как это надо делать - что сначала надевается самое большое кольцо, затем поменьше и так далее. Моторика и координация движений крохи еще недостаточно развиты, чтобы быстро овладеть действиями нанизывания колечек на стержень. Поэтому поощряйте любые его успехи. Яркие разноцветные кольца пирамидки привлекут внимание ребенка. Предложите малышу отсортировать кольца пирамидки по цвету, проговорить названия цветов, если он с ними уже знаком. Если нет, то называйте цвета малышу, а потом просите повторить или найти кольцо желтого или синего цвета. Возможно, процесс собирания пирамидки увлечет малыша. Если нет — предложите ему разобрать пирамиду. Можно строить башни из колец пирамидки: на большое колечко ставить меньшее и т.д., не надевая их на стержень. Малыш с удовольствием будет разрушать эти постройки. Не ругайте его за такие действия. Ребенок изучает свойства предметов, совершая с ними разрушающие действия: бросает, кусает, грызет, разрывает, толкает. Совсем скоро процесс созидания разнообразных конструкций: сборка пирамидки, выстраивание башен из кубиков — будет увлекать кроху все больше.

Отзывы о товаре Пирамида "Гигант" 60 см У610




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Совтехстром
Тип товара
Развивающая игрушка
Комплектация
игровые элементы, упаковка
Максимальный возраст
3
Материал
пластик
Минимальный возраст
1
Пол
унисекс
Рекомендуемый возраст
от 12 мес.
Страна производства
Россия
Страна производитель
Китай
Описание
Сборка пирамидки, сортировка ее колец по размеру или цвету способствует развитию интеллекта, совершенствует мелкую моторику и координацию движений ребенка. Пирамидка состоит из стержня и нанизанных на него колец. Диаметр отверстия в кольцах чуть больше диаметра стержня, что позволяет свободно нанизывать колечки. Нижний конец стержня у основания пирамидки снабжен заглушкой, которая не позволяет кольцам рассыпаться при сборке. Последнее звено пирамидки выполнено в виде колпачка и надевается сверху на стержень. Пирамида выполнена из пластика и кольца внутри полые, поверхность гладкая. Перед тем, как предложить малышу самостоятельно собрать пирамиду, покажите как это надо делать - что сначала надевается самое большое кольцо, затем поменьше и так далее. Моторика и координация движений крохи еще недостаточно развиты, чтобы быстро овладеть действиями нанизывания колечек на стержень. Поэтому поощряйте любые его успехи. Яркие разноцветные кольца пирамидки привлекут внимание ребенка. Предложите малышу отсортировать кольца пирамидки по цвету, проговорить названия цветов, если он с ними уже знаком. Если нет, то называйте цвета малышу, а потом просите повторить или найти кольцо желтого или синего цвета. Возможно, процесс собирания пирамидки увлечет малыша. Если нет — предложите ему разобрать пирамиду. Можно строить башни из колец пирамидки: на большое колечко ставить меньшее и т.д., не надевая их на стержень. Малыш с удовольствием будет разрушать эти постройки. Не ругайте его за такие действия. Ребенок изучает свойства предметов, совершая с ними разрушающие действия: бросает, кусает, грызет, разрывает, толкает. Совсем скоро процесс созидания разнообразных конструкций: сборка пирамидки, выстраивание башен из кубиков — будет увлекать кроху все больше.
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