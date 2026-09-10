Пирамида "Гигант" 13203
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Развивающая игрушка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-38%840 руб. 1 360 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 393620
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Развивающая игрушка
Комплектация
игрушка, упаковка
Максимальный возраст
3
Материал
пластик
Минимальный возраст
9
Пол
унисекс
Рекомендуемый возраст
от 9 мес.
Страна производства
Россия
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х14х14
Вес, г.
640
Описание товара Пирамида "Гигант" 13203
Игрушка тренирует мелкую моторику, способствует развитию цветового восприятия, выполнена из качественных, безопасных для ребенка материалов.
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Бренд
Тип товара
Развивающая игрушка
Комплектация
игрушка, упаковка
Максимальный возраст
3
Материал
пластик
Минимальный возраст
9
Пол
унисекс
Рекомендуемый возраст
от 9 мес.
Страна производства
Россия
Страна производитель
Китай
Игрушка тренирует мелкую моторику, способствует развитию цветового восприятия, выполнена из качественных, безопасных для ребенка материалов.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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