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Каталка-сортер "Гусеничка" Стеллар 01392 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Каталка-сортер "Гусеничка" Стеллар 01392

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Каталка-сортер &quot;Гусеничка&quot; Стеллар 01392 - фото 2
Каталка-сортер &quot;Гусеничка&quot; Стеллар 01392 - фото 3
Каталка-сортер &quot;Гусеничка&quot; Стеллар 01392 - фото 4
Каталка-сортер &quot;Гусеничка&quot; Стеллар 01392 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игрушки-каталки
  • Каталка-сортер &quot;Гусеничка&quot; Стеллар 01392 - фото 1
  • Каталка-сортер &quot;Гусеничка&quot; Стеллар 01392 - фото 2
  • Каталка-сортер &quot;Гусеничка&quot; Стеллар 01392 - фото 3
  • Каталка-сортер &quot;Гусеничка&quot; Стеллар 01392 - фото 4
  • Каталка-сортер &quot;Гусеничка&quot; Стеллар 01392 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-30%
940 руб.  1 343 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 393557
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Характеристики

Бренд
Stellar (Стеллар)
Тип товара
Игрушки-каталки
Возраст
от 1 года
Высота, см
16.5
Звуковые эффекты
да
Материал
полипропилен
Световые эффекты
нет
Упаковка
картонная коробка
Ширина, см
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х17х12
Вес, г.
440

Описание товара Каталка-сортер "Гусеничка" Стеллар 01392

Каталка-сортер «Гусеничка» — это необычная игрушка, совмещающая в себе логический сортер и каталку, которая приходит в действие от пружины при нажатии на спинку гусенички. Еще на спинке расположены ячейки, в которые нужно вставить подходящие по форме разноцветные геометрические фигурки. Гусеничка выполнена в приятных ярких цветах. Ее голова крутится в разные стороны с забавным потрескиванием, мягкие ушки гусенички гнутся, а при нажатии на нос-кнопку можно услышать негромкий приветственный писк. Деткам обязательно понравится играть с гусеничкой и наблюдать за тем, как пересыпаются разноцветные шарики в колесах при ее движении. Каталка-сортер «Гусеничка» вдвойне полезна для гармоничного развития малышей. Ребенок не только сможет развить логическое мышление, подбирая фигурки, но и больше двигаться, запуская и потом догоняя гусеничку.

Отзывы о товаре Каталка-сортер "Гусеничка" Стеллар 01392




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Stellar (Стеллар)
Тип товара
Игрушки-каталки
Возраст
от 1 года
Высота, см
16.5
Звуковые эффекты
да
Материал
полипропилен
Световые эффекты
нет
Упаковка
картонная коробка
Ширина, см
12
Страна производитель
Китай
Описание
Каталка-сортер «Гусеничка» — это необычная игрушка, совмещающая в себе логический сортер и каталку, которая приходит в действие от пружины при нажатии на спинку гусенички. Еще на спинке расположены ячейки, в которые нужно вставить подходящие по форме разноцветные геометрические фигурки. Гусеничка выполнена в приятных ярких цветах. Ее голова крутится в разные стороны с забавным потрескиванием, мягкие ушки гусенички гнутся, а при нажатии на нос-кнопку можно услышать негромкий приветственный писк. Деткам обязательно понравится играть с гусеничкой и наблюдать за тем, как пересыпаются разноцветные шарики в колесах при ее движении. Каталка-сортер «Гусеничка» вдвойне полезна для гармоничного развития малышей. Ребенок не только сможет развить логическое мышление, подбирая фигурки, но и больше двигаться, запуская и потом догоняя гусеничку.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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