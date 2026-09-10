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Каталка "Уточка" Стеллар 01357 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Каталка "Уточка" Стеллар 01357

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Каталка &quot;Уточка&quot; Стеллар 01357 - фото 2
Каталка &quot;Уточка&quot; Стеллар 01357 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игрушки-каталки
  • Каталка &quot;Уточка&quot; Стеллар 01357 - фото 1
  • Каталка &quot;Уточка&quot; Стеллар 01357 - фото 2
  • Каталка &quot;Уточка&quot; Стеллар 01357 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
499 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 393552
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Характеристики

Бренд
Stellar (Стеллар)
Тип товара
Игрушки-каталки
Возраст
от 1 года
Высота, см
25
Звуковые эффекты
да
Материал
полипропилен
Световые эффекты
нет
Упаковка
сетка
Ширина, см
19
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х25х19
Вес, г.
280

Описание товара Каталка "Уточка" Стеллар 01357

Каталка «Уточка» будет особенно интересна детям, т.к. все малыши очень отзывчивы к образам животных. Им нравится «оживлять» уточку, катая ее по площадке или дома. Уточка во время движения крякает, хлопает крылышками и забавно шлепает ластами, переваливаясь как настоящая. Во время этой незамысловатой игры совершенствуются движения малыша, ребенок учится рассчитывать свои силы при взаимодействии с другим предметом, закладывается основы для игровой деятельности. Цвет в ассортименте без возможности выбора.

Отзывы о товаре Каталка "Уточка" Стеллар 01357




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Характеристики
Бренд
Stellar (Стеллар)
Тип товара
Игрушки-каталки
Возраст
от 1 года
Высота, см
25
Звуковые эффекты
да
Материал
полипропилен
Световые эффекты
нет
Упаковка
сетка
Ширина, см
19
Страна производитель
Китай
Описание
Каталка «Уточка» будет особенно интересна детям, т.к. все малыши очень отзывчивы к образам животных. Им нравится «оживлять» уточку, катая ее по площадке или дома. Уточка во время движения крякает, хлопает крылышками и забавно шлепает ластами, переваливаясь как настоящая. Во время этой незамысловатой игры совершенствуются движения малыша, ребенок учится рассчитывать свои силы при взаимодействии с другим предметом, закладывается основы для игровой деятельности. Цвет в ассортименте без возможности выбора.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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