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Набор Цифры на магните(37шт)в ящике VIGA VG50325 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор Цифры на магните(37шт)в ящике VIGA VG50325

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Набор Цифры на магните(37шт)в ящике VIGA VG50325 - фото 1
Набор Цифры на магните(37шт)в ящике VIGA VG50325 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Развивающая игра
  • Набор Цифры на магните(37шт)в ящике VIGA VG50325 - фото 1
  • Набор Цифры на магните(37шт)в ящике VIGA VG50325 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-11%
820 руб.  920 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 393526
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Характеристики

Бренд
Viga
Тип товара
Развивающая игра
Комплектация
37 элементов, упаковка
Материал
дерево
Рекомендуемый возраст
от 3 лет
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х15х5
Вес, г.
292

Описание товара Набор Цифры на магните(37шт)в ящике VIGA VG50325

Набор магнитов Viga Цифры включает 37 разноцветных деревянных элементов на магнитах. Это арабские цифры и символы простых математических операций. Такой комплект поможет обучить малышей основам арифметики: даст представление о числах и вычислениях. Для удобства хранения набора предусмотрен деревянный ящик с прозрачной акриловой крышкой.

Отзывы о товаре Набор Цифры на магните(37шт)в ящике VIGA VG50325




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Viga
Тип товара
Развивающая игра
Комплектация
37 элементов, упаковка
Материал
дерево
Рекомендуемый возраст
от 3 лет
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Описание
Набор магнитов Viga Цифры включает 37 разноцветных деревянных элементов на магнитах. Это арабские цифры и символы простых математических операций. Такой комплект поможет обучить малышей основам арифметики: даст представление о числах и вычислениях. Для удобства хранения набора предусмотрен деревянный ящик с прозрачной акриловой крышкой.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор Цифры на магните(37шт)в ящике VIGA VG50325 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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