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Пазлы для малышей в коробке VIGA 51609 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пазлы для малышей в коробке VIGA 51609

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Пазлы для малышей в коробке VIGA 51609 - фото 1
Пазлы для малышей в коробке VIGA 51609 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Развивающая игра
  • Пазлы для малышей в коробке VIGA 51609 - фото 1
  • Пазлы для малышей в коробке VIGA 51609 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
850 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 392100
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Характеристики

Бренд
Viga
Тип товара
Развивающая игра
Комплектация
24 элемента, упаковка
Материал
дерево
Рекомендуемый возраст
от 3 лет
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х9х5
Вес, г.
417

Описание товара Пазлы для малышей в коробке VIGA 51609

Набор состоит из 24 отдельных элементов с изображением различных фаз развития животных, насекомых и растений. Элементы нужно рассортировать по категориям и собрать в мини-пазлы. Выполняя задание, ребенок развивает мышление, логику, координацию работы рук и глаз, а также получает представление об основах биологии.

Отзывы о товаре Пазлы для малышей в коробке VIGA 51609




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Viga
Тип товара
Развивающая игра
Комплектация
24 элемента, упаковка
Материал
дерево
Рекомендуемый возраст
от 3 лет
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Описание
Набор состоит из 24 отдельных элементов с изображением различных фаз развития животных, насекомых и растений. Элементы нужно рассортировать по категориям и собрать в мини-пазлы. Выполняя задание, ребенок развивает мышление, логику, координацию работы рук и глаз, а также получает представление об основах биологии.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пазлы для малышей в коробке VIGA 51609 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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