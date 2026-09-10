Пазлы для малышей в коробке VIGA 51609
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Характеристики
Тип товара
Развивающая игра
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
850 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 392100
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Развивающая игра
Комплектация
24 элемента, упаковка
Материал
дерево
Рекомендуемый возраст
от 3 лет
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х9х5
Вес, г.
417
Описание товара Пазлы для малышей в коробке VIGA 51609
Набор состоит из 24 отдельных элементов с изображением различных фаз развития животных, насекомых и растений. Элементы нужно рассортировать по категориям и собрать в мини-пазлы. Выполняя задание, ребенок развивает мышление, логику, координацию работы рук и глаз, а также получает представление об основах биологии.
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Бренд
Тип товара
Развивающая игра
Комплектация
24 элемента, упаковка
Материал
дерево
Рекомендуемый возраст
от 3 лет
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Набор состоит из 24 отдельных элементов с изображением различных фаз развития животных, насекомых и растений. Элементы нужно рассортировать по категориям и собрать в мини-пазлы. Выполняя задание, ребенок развивает мышление, логику, координацию работы рук и глаз, а также получает представление об основах биологии.
Пазлы для малышей в коробке VIGA 51609 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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