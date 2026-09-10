Пазл "Петушок"9 деталей в коробке VIGA VG50113
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Характеристики
Тип товара
Развивающая игра
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-45%820 руб. 1 496 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 392092
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
25х24х3
Вес, г.
389
Описание товара Пазл "Петушок"9 деталей в коробке VIGA VG50113
Чудесный деревянный пазл-головоломка Петушок станет отличным подарком для малыша. пазл состоит из многоуровневый деревянной рамки и 4 картинки-пазла с изображениями как растет петушок: с начала яичко, потом маленький цыпленок, следом уже взрослый цыпленок и уже большой петушок. С помощью этого пазла малыш сможет узнать как растет петушок, а также развить мелкую моторику, воображение, восприятие формы и цвета.
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Чудесный деревянный пазл-головоломка Петушок станет отличным подарком для малыша. пазл состоит из многоуровневый деревянной рамки и 4 картинки-пазла с изображениями как растет петушок: с начала яичко, потом маленький цыпленок, следом уже взрослый цыпленок и уже большой петушок. С помощью этого пазла малыш сможет узнать как растет петушок, а также развить мелкую моторику, воображение, восприятие формы и цвета.
Пазл "Петушок"9 деталей в коробке VIGA VG50113 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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