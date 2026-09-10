Шнуровка Бусы 90дет(в банке) VIGA VG58304
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Развивающая игрушка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-40%1 380 руб. 2 312 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 392085
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Развивающая игрушка
Комплектация
90 бусинок, 5 шнурков, упаковка-банка
Материал
дерево
Рекомендуемый возраст
от 3 лет
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х13х13
Вес, г.
625
Описание товара Шнуровка Бусы 90дет(в банке) VIGA VG58304
Нет ничего лучше, чем натуральные материалы, а особенно - дерево. Игрушки торговой марки VIGATOYS сделаны из качественной древесины и имеют отличный дизайн, а главное направлены на развитие малыша и его способностей. Этот набор станет не только отличным подарком для юной рукодельницы, но и с его помощью малышка сможет выразить свою индивидуальность, сделать те украшения, которые ей нравятся, развить воображение, усидчивость и чувство вкуса.
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Бренд
Тип товара
Развивающая игрушка
Комплектация
90 бусинок, 5 шнурков, упаковка-банка
Материал
дерево
Рекомендуемый возраст
от 3 лет
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Нет ничего лучше, чем натуральные материалы, а особенно - дерево. Игрушки торговой марки VIGATOYS сделаны из качественной древесины и имеют отличный дизайн, а главное направлены на развитие малыша и его способностей. Этот набор станет не только отличным подарком для юной рукодельницы, но и с его помощью малышка сможет выразить свою индивидуальность, сделать те украшения, которые ей нравятся, развить воображение, усидчивость и чувство вкуса.
Шнуровка Бусы 90дет(в банке) VIGA VG58304 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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