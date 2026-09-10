Мозаика "Китайские шашки" (дерево) VIGA 56143
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Характеристики
Тип товара
Развивающая игрушка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-26%1 710 руб. 2 312 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 392081
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Развивающая игрушка
Комплектация
игра, упаковка
Максимальный возраст
8
Материал
дерево
Минимальный возраст
6
Пол
унисекс
Рекомендуемый возраст
от 6 лет
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х29х5
Вес, кг.
1.13
Описание товара Мозаика "Китайские шашки" (дерево) VIGA 56143
Китайские шашки - стратегическая настольная игра для 2, 3, 4 или 6 игроков. Представляет современный и упрощенный вариант древней китайской игры. Это отличный способ провести время всей семьей.
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Бренд
Тип товара
Развивающая игрушка
Комплектация
игра, упаковка
Максимальный возраст
8
Материал
дерево
Минимальный возраст
6
Пол
унисекс
Рекомендуемый возраст
от 6 лет
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Китайские шашки - стратегическая настольная игра для 2, 3, 4 или 6 игроков. Представляет современный и упрощенный вариант древней китайской игры. Это отличный способ провести время всей семьей.
Мозаика "Китайские шашки" (дерево) VIGA 56143 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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