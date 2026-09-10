Стульчик для кормления VIGA 59512
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Характеристики
Тип товара
Стульчики для кормления
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-32%2 550 руб. 3 723 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 392061
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Стульчики для кормления
Габариты в собранном виде
48x33x58 см
Дополнительно
складной
Дополнительный цвет
белый
Материал
дерево
Основной цвет
розовый
Страна бренда
Китай
Страна производства
Китай
Тип стульчика
для кукол
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х27х7
Вес, кг.
1.32
Описание товара Стульчик для кормления VIGA 59512
Стульчик для кормления кукол VIGA 59512 выполнен в замечательной цветовой гамме и предназначен для игрушек высотой до 45 см. Столик и стульчик складываются. Стульчик для кормления кукол станет отличным дополнением для уголка с игрушками.
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Бренд
Тип товара
Стульчики для кормления
Габариты в собранном виде
48x33x58 см
Дополнительно
складной
Дополнительный цвет
белый
Материал
дерево
Основной цвет
розовый
Страна бренда
Китай
Страна производства
Китай
Тип стульчика
для кукол
Страна производитель
Китай
Стульчик для кормления кукол VIGA 59512 выполнен в замечательной цветовой гамме и предназначен для игрушек высотой до 45 см. Столик и стульчик складываются. Стульчик для кормления кукол станет отличным дополнением для уголка с игрушками.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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