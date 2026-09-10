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Магнитный лабиринт"Машинка"в коробке VIGA VG50163 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Магнитный лабиринт"Машинка"в коробке VIGA VG50163

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Магнитный лабиринт&quot;Машинка&quot;в коробке VIGA VG50163 - фото 1
Магнитный лабиринт&quot;Машинка&quot;в коробке VIGA VG50163 - фото 2
Магнитный лабиринт&quot;Машинка&quot;в коробке VIGA VG50163 - фото 3
Магнитный лабиринт&quot;Машинка&quot;в коробке VIGA VG50163 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Развивающая игрушка
  • Магнитный лабиринт&quot;Машинка&quot;в коробке VIGA VG50163 - фото 1
  • Магнитный лабиринт&quot;Машинка&quot;в коробке VIGA VG50163 - фото 2
  • Магнитный лабиринт&quot;Машинка&quot;в коробке VIGA VG50163 - фото 3
  • Магнитный лабиринт&quot;Машинка&quot;в коробке VIGA VG50163 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-41%
850 руб.  1 445 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 392043
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Характеристики

Бренд
Viga
Тип товара
Развивающая игрушка
Комплектация
игрушка, упаковка
Материал
дерево
Рекомендуемый возраст
от 3 лет
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х17х4
Вес, г.
240

Описание товара Магнитный лабиринт"Машинка"в коробке VIGA VG50163

Развивающая игрушка для малышей. Способствует тренировке моторики и цветового восприятия. Выполнена из качественных материалов, безопасных для здоровья ребенка.

Отзывы о товаре Магнитный лабиринт"Машинка"в коробке VIGA VG50163




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Характеристики
Бренд
Viga
Тип товара
Развивающая игрушка
Комплектация
игрушка, упаковка
Материал
дерево
Рекомендуемый возраст
от 3 лет
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Описание
Развивающая игрушка для малышей. Способствует тренировке моторики и цветового восприятия. Выполнена из качественных материалов, безопасных для здоровья ребенка.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Магнитный лабиринт"Машинка"в коробке VIGA VG50163 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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