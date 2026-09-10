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Лабиринт-каталка Ёжик VIGA 50012 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Лабиринт-каталка Ёжик VIGA 50012

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Лабиринт-каталка Ёжик VIGA 50012
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игрушки-каталки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-46%
3 770 руб.  7 004 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 392036
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Характеристики

Бренд
Viga
Тип товара
Игрушки-каталки
Материал
дерево
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х31х28
Вес, кг.
1.75

Описание товара Лабиринт-каталка Ёжик VIGA 50012

Развивающий лабиринт от известного производителя Viga сделан из дерева самого высокого качества. Этот лабиринт непременно заинтересует вашего малыша, который с удовольствием будет играть, развивая логическое мышление и моторику рук.

Отзывы о товаре Лабиринт-каталка Ёжик VIGA 50012




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Характеристики
Бренд
Viga
Тип товара
Игрушки-каталки
Материал
дерево
Страна производитель
Китай
Описание
Развивающий лабиринт от известного производителя Viga сделан из дерева самого высокого качества. Этот лабиринт непременно заинтересует вашего малыша, который с удовольствием будет играть, развивая логическое мышление и моторику рук.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Лабиринт-каталка Ёжик VIGA 50012 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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