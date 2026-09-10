Каталка на веревочке "Щенок"в коробке VIGA 51614
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игрушки-каталки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-44%1 290 руб. 2 312 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 392027
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Игрушки-каталки
Возраст
от 18 месяцев
Высота, см
18
Звуковые эффекты
нет
Материал
дерево
Световые эффекты
нет
Упаковка
картонная коробка
Ширина, см
8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х18х8
Вес, г.
400
Описание товара Каталка на веревочке "Щенок"в коробке VIGA 51614
Детская деревянная игрушка-каталка Собачка на веревочке. Качает хвостом при движении.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Игрушки-каталки
Возраст
от 18 месяцев
Высота, см
18
Звуковые эффекты
нет
Материал
дерево
Световые эффекты
нет
Упаковка
картонная коробка
Ширина, см
8
Страна производитель
Китай
Детская деревянная игрушка-каталка Собачка на веревочке. Качает хвостом при движении.
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