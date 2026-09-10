Головоломка-пазл Зебра в коробке VIGA VG50681
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Развивающая игрушка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 800 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 391981
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Развивающая игрушка
Комплектация
игрушка, упаковка
Материал
дерево
Рекомендуемый возраст
от 12 мес.
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
63х45х6
Вес, кг.
2.75
Описание товара Головоломка-пазл Зебра в коробке VIGA VG50681
Пазл Зебра развивает мелкую моторику, фантазию, цветовое восприятие, счет Вашего ребенка.
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Бренд
Тип товара
Развивающая игрушка
Комплектация
игрушка, упаковка
Материал
дерево
Рекомендуемый возраст
от 12 мес.
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Пазл Зебра развивает мелкую моторику, фантазию, цветовое восприятие, счет Вашего ребенка.
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